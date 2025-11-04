Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Юки Цунода: В състезателни условия съм близо до Макс

Юки Цунода: В състезателни условия съм близо до Макс

  • 4 ное 2025 | 11:10
  • 419
  • 1

Борещият се за своето място в отбора на Ред Бул Юки Цунода заяви, че в последните две състезания в САЩ и Мексико неговото състезателно темпо е било съизмеримо с това на съотборника му Макс Верстапен, въпреки разликата в резултатите между двамата.

Верстапен спечели една победа и записа едно трето място в Остин и Мексико Сити, докато Цунода регистрира една седма и една 11-та позиция в двете състезания. Японецът обаче заяви, че всъщност скоростта на двамата в състезателни условия след последните промни по RB21 е доста съизмерима, но той губи много в квалификациите. Именно поради тази причина самият Цунода каза, че за него ще бъде важно да се представи силно в двете квалификации на „Интерлагос“ този уикенд, за да може да помогне на Верстапен и Ред Бул в техните битки в челото на класирането.

Шефът на Ред Бул обясни защо тимът продължи да развива RB21 толкова дълго
Шефът на Ред Бул обясни защо тимът продължи да развива RB21 толкова дълго

„За мен беше от полза, че колата се усещаше страхотно в състезателно темпо, времената ми са много близки до тези на Макс и се чувствам уверен в колата и подобренията, които направихме. Ако мога да съм постоянен в двете квалификационни сесии в Бразилия, то тогава ще мога да се боря за добри резултати в спринта и състезанието. Този уикенд ще е важно да помогна на отбора на конструкторския шампионат и на Макс в битката му за титлата.

„Бразилия винаги е вълнуващо състезание, в което времето може да поднесе нещо неочаквано. Изглежда, че дъждът може отново да играе роля този уикенд, но всички ще сме в еднаква позиция и ще е важно да максимизираме времето на пистата и да се справим с нещата като отбор. Спринтовият формат си има своите предизвикателства, но като добавим дъжда, уикендът може да стане луд“, обясни Цунода.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

След по-малко от 24 часа Digital Trends 2025 ви среща с Ред Бул Рейсинг в София

След по-малко от 24 часа Digital Trends 2025 ви среща с Ред Бул Рейсинг в София

  • 3 ное 2025 | 13:04
  • 3333
  • 0
За ужас на милиони жени, Шарл Леклер се сгоди за инфлуенсърка

За ужас на милиони жени, Шарл Леклер се сгоди за инфлуенсърка

  • 2 ное 2025 | 20:37
  • 14301
  • 2
Люис Хамилтън критикува модерните писти в календара на Формула 1

Люис Хамилтън критикува модерните писти в календара на Формула 1

  • 2 ное 2025 | 20:04
  • 6244
  • 2
Фабио Куартараро върна жеста на Ландо Норис с костюма си за Хелоуин

Фабио Куартараро върна жеста на Ландо Норис с костюма си за Хелоуин

  • 2 ное 2025 | 19:09
  • 3429
  • 0
Макс Верстапен ще диша малко по-спокойно до края на сезона

Макс Верстапен ще диша малко по-спокойно до края на сезона

  • 2 ное 2025 | 17:24
  • 15022
  • 0
Еспаргаро: Болезнено е, че Акоста не може да печели заради слабостите на КТМ

Еспаргаро: Болезнено е, че Акоста не може да печели заради слабостите на КТМ

  • 2 ное 2025 | 16:57
  • 1588
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Официално: Лудогорец се отърва от Руи Мота

Официално: Лудогорец се отърва от Руи Мота

  • 4 ное 2025 | 11:06
  • 7180
  • 15
Две големи дербита приковават вниманието в Шампионската лига

Две големи дербита приковават вниманието в Шампионската лига

  • 4 ное 2025 | 07:45
  • 9722
  • 4
Еуфория за дербито: Левски продаде над 20 000 билета за мача с ЦСКА

Еуфория за дербито: Левски продаде над 20 000 билета за мача с ЦСКА

  • 4 ное 2025 | 11:00
  • 10742
  • 18
„Вабанк“: Ще видим ли разгром в дербито между Левски и ЦСКА

„Вабанк“: Ще видим ли разгром в дербито между Левски и ЦСКА

  • 4 ное 2025 | 09:30
  • 11640
  • 31
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 4 ное 2025 | 08:00
  • 495540
  • 26
14 години по-късно: Валери Божинов се извини на феновете на Спортинг

14 години по-късно: Валери Божинов се извини на феновете на Спортинг

  • 4 ное 2025 | 05:14
  • 23616
  • 14