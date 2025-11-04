Юки Цунода: В състезателни условия съм близо до Макс

Борещият се за своето място в отбора на Ред Бул Юки Цунода заяви, че в последните две състезания в САЩ и Мексико неговото състезателно темпо е било съизмеримо с това на съотборника му Макс Верстапен, въпреки разликата в резултатите между двамата.

Верстапен спечели една победа и записа едно трето място в Остин и Мексико Сити, докато Цунода регистрира една седма и една 11-та позиция в двете състезания. Японецът обаче заяви, че всъщност скоростта на двамата в състезателни условия след последните промни по RB21 е доста съизмерима, но той губи много в квалификациите. Именно поради тази причина самият Цунода каза, че за него ще бъде важно да се представи силно в двете квалификации на „Интерлагос“ този уикенд, за да може да помогне на Верстапен и Ред Бул в техните битки в челото на класирането.

„За мен беше от полза, че колата се усещаше страхотно в състезателно темпо, времената ми са много близки до тези на Макс и се чувствам уверен в колата и подобренията, които направихме. Ако мога да съм постоянен в двете квалификационни сесии в Бразилия, то тогава ще мога да се боря за добри резултати в спринта и състезанието. Този уикенд ще е важно да помогна на отбора на конструкторския шампионат и на Макс в битката му за титлата.



„Бразилия винаги е вълнуващо състезание, в което времето може да поднесе нещо неочаквано. Изглежда, че дъждът може отново да играе роля този уикенд, но всички ще сме в еднаква позиция и ще е важно да максимизираме времето на пистата и да се справим с нещата като отбор. Спринтовият формат си има своите предизвикателства, но като добавим дъжда, уикендът може да стане луд“, обясни Цунода.

Снимки: Gettyimages