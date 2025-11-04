За първи път от 2017 насам бразилец ще стартира на "Интерлагос"

Този уикенд пилотът на Заубер Габриел Бортолето ще сложи край на 8-годишното чакане на феновете в Бразилия отново да видят техен представител на старта на състезанието от Формула 1 на легендарната писта „Интерлагос“.

IT'S RACE WEEK IN SAO PAULO!! 🇧🇷💨



Who here is excited for us to go racing in Brazil? 🙌#F1 #BrazilGP pic.twitter.com/sYfkMe0HYz — Formula 1 (@F1) November 3, 2025

Последният бразилец, който стартира в Сао Пауло, беше двукратният победител на „Интерлагос“ Фелипе Маса през 2017 година с Уилямс. Тогава Маса финишира седми в състезанието, в което оригинално той дори не трябваше да участва.

Както е известно бразилецът планираше да се оттегли от Формула 1 в края на 2016 година. Тези негови планове обаче бяха осуетени от решението на Нико Розберг изненадващо да сложи край на кариерата си само дни, след като спечели световната титла.

Това доведе до преминаването на Валтери Ботас от Уилямс в Мерцедес, което пък остави Уилямс в неудобната позиция да си търси титулярен пилот в средата на зимата. От Гроув успяха да убедят Маса да удължи кариерата си с още една година, което доведе и до това допълнително участие на бразилеца на „Интерлагос“ 12 месеца след емоционалните сцени, които гледахме след отпадането му под дъжда през 2016 година. Тогава Маса беше изпратен с огромни аплодисменти от феновете, а отборите на Мерцедес, Ферари и Ред Бул му направиха шпалир при завръщането му в бокса след неговата катастрофа.

