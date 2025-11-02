Трент: Както и да ме посрещнат на "Анфийлд", винаги ще обичам Ливърпул

Във вторник Реал Мадрид гостува на Ливърпул в Шампионската лига, което означава, че Трент Александър-Арнолд ще се завърне на „Анфийлд“ за първи път, откакто напусна клуба на своето детство това лято. Самият той потвърди, че няма да празнува, ако отбележи гол.

През юли английският национал напусна Ливърпул след две десетилетия, след като Реал се съгласи да плати 8,4 милиона паунда, за да го привлече преди Световното клубно първенство. 27-годишният Александър-Арнолд наближаваше края на договора си и беше отхвърлил възможността да подпише ново споразумение на „Мърсисайд“.

Сега десният бек се готви да се изправи срещу бившите си съотборници и да играе пред публика, която го освирка, след като напускането му беше потвърдено малко преди края на миналия сезон. В интервю за Prime Video Sport Александър-Арнолд беше попитан за позицията си по една от най-противоречивите теми във футбола – празнуването на гол срещу бивш клуб.

„Ако се случи да вкарам, няма да празнувам. Не“, отговори защитникът. Александър-Арнолд все още не е открил головата си сметка за Реал, като до момента е ограничен до само пет участия през сезона поради контузия.

27-годишният играч изгледа последните два мача на Реал от резервната скамейка, след като се възстанови от проблем с подколянното сухожилие. Александър-Арнолд ще се надява да получи шанс от наставника Чаби Алонсо - друга бивша звезда на Ливърпул, и е подготвен за „много труден мач“.

„Когато жребият беше изтеглен, всички знаеха, че ще се случи, беше предопределено този мач да се състои“, добави той. „Ще бъде много труден двубой, посрещането и атмосферата ще допринесат за това.“

„Въпреки че те (Ливърпул) нямат добри резултати напоследък, все още са топ футболен отбор и никой тук не си мисли, че ще бъде лесен мач.“

Относно очакванията си за посрещането от публиката на „Анфийлд“, Александър-Арнолд продължи: „Както и да бъда посрещнат, това е решение на феновете. Винаги ще обичам клуба, винаги ще бъда фен на клуба.“

„Винаги ще бъда благодарен за възможностите и нещата, които постигнахме заедно… те ще останат с мен завинаги. Без значение какво, чувството ми към Ливърпул няма да се промени. Имам спомени оттам, които ще ми стигнат за цял живот, и без значение как ще бъда посрещнат, това няма да се промени.“

В момента Реал е с три точки пред Ливърпул в класирането на Шампионската лига след перфектен старт в надпреварата.