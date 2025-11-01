Мората пропусна да накаже Наполи

Отборите на Наполи и Комо завършиха наравно 0:0 на “Диего Армандо Марадона” в двубоя помежду си от десетия кръг на Серия “А”. За “партенопеите” това е първо реми през сезона, докато техният съперник записа петото си равенство от старта на кампанията и така остана непобеден в последните си девет мача във всички турнири.

Съставът на Сеск Фабрегас се представи достойно при гостуването си на действащия шампион, като имаше превес както в притежанието на топката, така и в отправените удари. Играчите на Комо дори имаха чудесна възможност да отбележат победен гол в 26-ата минута, когато получиха дузпа за нарушение на Ваня Милинкович-Савич срещу Алваро Мората. Именно испанецът се зае с изпълнението от бялата точка, но вратарят успя да го спаси, както направи и с дузпата на Франческо Камарда при победата над Лече с 1:0 по-рано тази седмица. Днес обаче отлично впечатление остави и стражът на гостите Жан Бюте, който се справи с цели осем противникови удара.

Въпреки равенството Наполи остава лидер в класирането с актив от 22 точки, но ще бъде задминат, ако Рома спечели гостуването си на Милан. Комо пък продължава да заема петото място в подреждането със своите 17 пункта.

Снимки: Gettyimages