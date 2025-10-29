Де Бройне претърпя успешна операция в родината си

Наполи обяви официално, че звездата на тима Кевин Де Бройне е бил успешно опериран в родината си Белгия.

Nota medica | De Bruyne 👇https://t.co/v5yNedEUdm — Official SSC Napoli (@sscnapoli) October 29, 2025

Както е известно, опитният полузащитник получи тежка травма по време на дербито с Интер (3:1) - непосредствено след като реализира дузпа за тима. Контузията се изразява в разкъсване на бицепса на дясното бедро и ще го извади от терените за близо 4 месеца.

"Както беше планирано, Кевин Де Бройне претърпя днес хирургична операция в Антверпен след тежка травма на бицепса на дясното бедро. Операцията премина успешно. Де Брoйне, асистиран по време на операцията от отговорника на медицинския екип на клуба д-р Рафаеле Канонико, ще продължи първата фаза от рехабилитацията си след операцията в Белгия", написаха от Наполи.

Kevin De Bruyne will be unavailable until February at the earliest following surgery on a thigh injury he picked up while scoring a penalty during Napoli's 3-1 Serie A win over Inter. pic.twitter.com/U9CwY740Ht — Football Italia (@footballitalia) October 29, 2025

Според "Гадзета дело Спорто" възстановяването на Де Бройне след операцията може да отнеме между 3 и 5 месеца. Във всеки случай, белгийският национал може да се завърне на терена през февруари, но това се счита за най-оптимистичния сценарий. Това създава трудна ситуация за треньора на Наполи Антонио Конте, който ще загуби и полузащитника Андре-Франк Замбо Ангиса за период до един месец през декември и януари заради Купата на африканските нации.

