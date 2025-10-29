Де Бройне претърпя успешна операция в родината си

Наполи обяви официално, че звездата на тима Кевин Де Бройне е бил успешно опериран в родината си Белгия.
Както е известно, опитният полузащитник получи тежка травма по време на дербито с Интер (3:1) - непосредствено след като реализира дузпа за тима. Контузията се изразява в разкъсване на бицепса на дясното бедро и ще го извади от терените за близо 4 месеца.
"Както беше планирано, Кевин Де Бройне претърпя днес хирургична операция в Антверпен след тежка травма на бицепса на дясното бедро. Операцията премина успешно. Де Брoйне, асистиран по време на операцията от отговорника на медицинския екип на клуба д-р Рафаеле Канонико, ще продължи първата фаза от рехабилитацията си след операцията в Белгия", написаха от Наполи.
Според "Гадзета дело Спорто" възстановяването на Де Бройне след операцията може да отнеме между 3 и 5 месеца. Във всеки случай, белгийският национал може да се завърне на терена през февруари, но това се счита за най-оптимистичния сценарий. Това създава трудна ситуация за треньора на Наполи Антонио Конте, който ще загуби и полузащитника Андре-Франк Замбо Ангиса за период до един месец през декември и януари заради Купата на африканските нации.
Снимки: Imago