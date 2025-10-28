Наполи увеличи преднината си на върха след труден успех над Лече

Наполи постигна успех с минималното 1:0 в гостуването си на Лече в първи мач от деветия кръг на Серия А. Единственото попадение падна през втората част и бе дело на Андре-Франк Замбо Ангиса (69’). Двата тима изиграха един не особено атрактивен и бляскав сблъсък, но в крайна сметка неаполитанците постигнаха втора поредна победа в първенството след триумфа над Интер през уикенда. По този начин възпитаниците на Антонио Конте успяха да вземат крехка преднина на върха пред втория Рома от три точки. Римляните приемат утре Парма на своя “Олимпико”.

Двата отбора изиграха сравнително постно първо полувреме, в което не изобилстваше от голови ситуации. Шампионите все пак задържаха топката в свое владение, но рядко успяваха да изострят случващото се на терена в отсъствието на играчи като Кевин де Бройне и Скот Мактоминей. Те все пак успяха да създадат най-интересното положение на своята сметка след половин час игра, когато Матео Политано, който водеше атаката на тима в днешната вечер, отправи опасен изстрел, но той премина на сантиметри от напречната греда. Домакините пък успяха да застрашат вратата на Ваня Милинкович-Савич едва в добавеното време на първата част, когато Франческо Камарда стреля.

След почивката сякаш и Лече, и Наполи излязоха малко по-амбицирани да достигнат до крайния успех и не толкова изчакващи грешка на противника. В 52-ата минута Жуан Жезус игра с ръка в наказателното поле, но реферът първоначално не реагира на случилото се. След намеса на ВАР обаче Джузепе Коло бе привикан и в крайна сметка отсъди 11-метров наказателен удар. Зад топката застана Франческо Камарда и стреля в левия ъгъл, но Ваня Милинкович-Савич се намеси отлично и спаси. Малко след това Антонио Конте направи промени в своя състав и пусна на терена Мактоминей и Расмус Хойлунд, които вдъхнаха повече увереност в отиграванията на своя тим в предни позиции.

В 69-ата минута се стигна до фал, който бе изпълнен от друга резерва - Давид Нерес, а топката бе засечена с глава в мрежата от Андре-Франк Замбо Ангиса. Момчетата на Еузебио Ди Франческо опитаха да вдигнат малко оборотите след допуснатото попадение, но така и не успяваха да стигат до някакви по-чисти положения, макар да успяваха да задържат голяма част от случващото се на терена в противниковата половина. Гостите пък действаха много внимателно и компактно в отбрана, което затрудняваше допълнително домакините и в крайна сметка неаполитанците достигнаха до така желаните три точки.

Снимки: Gettyimages