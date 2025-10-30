Анчелоти спрял Кулибали за Манчестър Юнайтед

Бившият защитник на Наполи Калиду Кулибали разкри, че имал желание да премине в Манчестър Юнайтед през лятото на 2018 г., но Карло Анчелоти го е спрял. Бранителят, който в момента играе в Ал-Хилал, разказа как са се развили нещата тогава.

“Наполи получи оферта на стойност 100 милиона евро от Манчестър Юнайтед, но я отказа. Анчелоти дойде и ми каза: “Аз дойдох, за да спечеля Скудетото. Ти какво искаш? Казах му, че искам да напусна. Той каза, че е знаел за офертата, но ако аз си бях тръгнал, той е щял да напусне на следващия ден”, сподели Кулибали.

"If I had left, he would have resigned the following day" 😳



Carlo Ancelotti managed to persuade Kalidou Koulibaly to stay at Napoli following an £88m offer from Man Utd ❌https://t.co/xb0mNgt09B pic.twitter.com/mi1CrwQ5zd — Mirror Football (@MirrorFootball) October 30, 2025

“Мислех, че времето ми в Наполи е приключило. Дадох всичко от себе си за клуба. Прекарах четири сезона там и можех да получа най-добрия договор в кариерата си. Вечерта Анчелоти ми се обади и каза да отида в стаята му. Той отвори вратата и каза: “А, мон ами Калиду”. Той говореше френски, двамата бяхме по пижама. Бях шокиран. Обясних му, че не съм щастлив и мисля, че президентът показва липса на уважение към мен с начина, по който говори”, каза още защитникът.

В крайна сметка Анчелоти убеждава Кулибали да остане в Наполи. Сенегалският национал напуска клуба през 2022 г., когато преминава в Челси за 40 милиона евро. Той прекарва само един сезон на “Стамфорд Бридж” преди да замине за Саудитска Арабия през лятото на 2023 г.