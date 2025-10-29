Популярни
  3. Комо продължава да удивява и този сезон - зашлеви Верона и се настани в топ 4

  • 29 окт 2025 | 21:40
  • 729
  • 1
Комо продължава да удивява и този сезон - зашлеви Верона и се настани в топ 4

Отборът на Комо победи тима на Верона с 3:1 в домакинството си от междинния 10-и кръг на Серия А. Така момчетата на Сеск Фабергас продължиха да правят фурор и през този сезон, като вече са на четвъртото място във временното класиране. Съперникът от Верона от своя страна е в долната половина на таблицата с точка повече от първия под чертата Фиорентина.

Разбира се, мястото им сред най-добрите не е гарантирано след края на кръга, тъй като тази вечер играе и Интер, който при победа срещу Фиорентина ще се завърне в четворката за сметка на Комо.

Интер 0:0 Фиорентина, начало на втората част

Иначе през първото полувреме двубоят бе равностоен и съперниците си размениха по един гол. Анастасиос Дувикас вкара за домакините в 9-ата минута, а Суат Сердар изравни в 25-ата.

След почивката обаче играчите на Комо успяха да нанесат нови два безответни удара, като Щефан Пош изведе наново своите 62-рата минута, а в добавеното време на срещата Мергим Войвода реши всичко.

В следващия кръг Фабергас и компания ще имат голямо предизвикателство в лицето на шампиона Наполи (1.11), докато Верона има мач с вицешампиона Интер (2.11).

Арсенал 0:0 Брайтън, отново футбол на "Емиратс"

  • 29 окт 2025 | 23:05
  • 1785
  • 4
ПСЖ се провали отново за радост на преследвачите, които играят тази вечер

  • 29 окт 2025 | 22:04
  • 785
  • 0
Резерви измъкнаха Леверкузен в драматични продължения и голово шоу в Падерборн

  • 29 окт 2025 | 21:46
  • 698
  • 0
Суонзи 1:1 Ман Сити, Доку изравни в края на полувремето

  • 29 окт 2025 | 21:45
  • 1221
  • 1
Интер 0:0 Фиорентина, начало на втората част

  • 29 окт 2025 | 22:50
  • 1929
  • 3
Кьолн 1:2 Байерн, начало на втората част

  • 29 окт 2025 | 22:33
  • 2083
  • 2
Левски премина с лекота през Пазарджик, за да продължи с победите

  • 29 окт 2025 | 18:22
  • 86382
  • 154
Апоел подчини титана Обрадович пред 8 000 в "Арена София"

  • 29 окт 2025 | 22:01
  • 21613
  • 3
ЦСКА се измъчи за Купата, но елиминира своя втородивизионен съперник

  • 29 окт 2025 | 15:21
  • 101444
  • 110
Ливърпул 0:2 Кристъл Палас, два гола на Исмаила Сар

  • 29 окт 2025 | 20:44
  • 4460
  • 18
Веласкес: Не е лесно да се поддържа това ниво

  • 29 окт 2025 | 18:43
  • 8171
  • 15
Шок в Бистрица! Третодивизионният Витоша изхвърли Берое от Купата

  • 29 окт 2025 | 16:33
  • 30172
  • 27