Комо продължава да удивява и този сезон - зашлеви Верона и се настани в топ 4

Отборът на Комо победи тима на Верона с 3:1 в домакинството си от междинния 10-и кръг на Серия А. Така момчетата на Сеск Фабергас продължиха да правят фурор и през този сезон, като вече са на четвъртото място във временното класиране. Съперникът от Верона от своя страна е в долната половина на таблицата с точка повече от първия под чертата Фиорентина.

Разбира се, мястото им сред най-добрите не е гарантирано след края на кръга, тъй като тази вечер играе и Интер, който при победа срещу Фиорентина ще се завърне в четворката за сметка на Комо.

Интер 0:0 Фиорентина, начало на втората част

Иначе през първото полувреме двубоят бе равностоен и съперниците си размениха по един гол. Анастасиос Дувикас вкара за домакините в 9-ата минута, а Суат Сердар изравни в 25-ата.

Svetta Douvikas per il vantaggio del Como ✈️#ComoVerona 1-0 pic.twitter.com/LVDjXoKWHe — Lega Serie A (@SerieA) October 29, 2025

След почивката обаче играчите на Комо успяха да нанесат нови два безответни удара, като Щефан Пош изведе наново своите 62-рата минута, а в добавеното време на срещата Мергим Войвода реши всичко.

Three points at the Sinigaglia 🤍💙 pic.twitter.com/Osnq7tj5lw — Como1907 (@Como_1907) October 29, 2025

В следващия кръг Фабергас и компания ще имат голямо предизвикателство в лицето на шампиона Наполи (1.11), докато Верона има мач с вицешампиона Интер (2.11).