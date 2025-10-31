Белгия трепери, Де Бройне може да пропусне Мондиала въпреки операцията

Белгийският полузащитник на Наполи Кевин Де Бройне може да пропусне Мондиал 2026 в САЩ и Канада заради скъсан мускул в дясното бедро, съобщава английският вестник Sun.

Според източника капитанът на италианските шампиони също е обезпокоен, че настоящият сезон може да е приключил за него предсрочно. Тази информация идва, след като само преди броени дни стана ясно, че белгиецът е претърпял успешна операция в родината си и вече е на рехабилитация. Според първоначалната информация, съобщена от La Gazzetta dello Sport, Де Бройне трябваше да отсъства поне до февруари 2026 г., което обаче е едва в началото на пролетния дял от шампионата.

Де Бройне претърпя успешна операция в родината си

Това би бил и най-подходящият момент за футболиста да се завърне на терена, тъй като ще има цели четири месеца, за да възстанови състезателната си форма до началото на световните футболни финали в Северна Америка.

След шест кръга от квалификационния цикъл в зона “УЕФА” отборът на Белгия има 14 точки и е на първо място в група “J”. Белгийците имат още два мача преди края на груповата фаза, като още първият от тях може да подпечата предсрочно визите.

🚨 Napoli midfielder Kevin De Bruyne could miss the 2026 World Cup with Belgium after picking up a serious thigh injury. 🇧🇪💔



(Source: The Sun) pic.twitter.com/DM5NlvIAQq — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) October 30, 2025