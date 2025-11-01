Ван Дайк: Никой от нас не харесва случващото се, но имам пълно доверие в качеството и характера на нашия отбор

Защитникът на Ливърпул Вирджил ван Дайк коментира слабите резултати на английския шампион. "Червените" загубиха шест от последните си седем мача във всички турнири и не оправдават високите очаквания за силно представяне.

"Няма нужда да ми казвате какво се случва напоследък. Резултатите и представянето ни не са достатъчно добри. И сега трябва да покажем най-добрата ни страна, както и да намерим изход от тази трудна ситуация. Мога да ви уверя, че всички в тази съблекалня разбират проблема, пред който сме изправени. Всички работим с пълни сили, за да обърнем нещата. Никой от нас не харесва случващото се, но повярвайте ми, че имам пълно доверие в качеството и характера на нашия отбор. Виждам работата и способностите на играчите всеки ден. Сега трябва да излезем на терена и да покажем всичко, което можем", каза защитникът на Ливърпул пред официалния сайт на клуба.

По-късно тази вечер "червените" ще играят у дома срещу Астън Вила. Отборът от Мърсисайд заема седмо място във временното класиране във Висшата лига.