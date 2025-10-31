Слот разкри кой измежу Гравенберх и Исак се завръща за Астън Вила и обясни коментарите си след последната загуба

Мениджърът на Ливърпул Арне Слот коментира новините около състава си преди утрешния двубой с Астън Вила. След четири поредни загуби в първенството мърсисайдци имат нова тежка седмица, в рамките на която трябва да се изправят срещу бирмингамци, Реал Мадрид и Манчестър Сити. Въпреки лошата форма и кадровите проблеми Слот вярва, че отборът му ще се върне на победния път.

“Райън Гравенберх тренира с нас вчера и ще го направи и днес, след което ще вземем решението дали може да започне. Исак и Джоунс още не са тренирали, така че на 99,9% ще останат извън състава за събота”, заяви Слот.

Нидерландецът изясни и коментарите си след загубата от Кристъл Палас, когато каза, че отборът му няма толкова голяма дълбочина, колкото хората си мислят.

Слот: Нашият състав вероятно не е толкова богат, колкото много хора си мислят

“Нищо не ни липсва. Доволен съм от отбора, от качеството, което имаме, и съм убеден в стратегията и политиката, която следваме. Проблемът е, че не всички проведоха правилната предсезонна подготовка или получиха контузии, така че когато има трима-четирима контузени, бройката спада до 15-16. Убеден съм, че 21-22 играчи са достатъчни, но имаме проблеми да ги поддържаме налични по очевидни проблеми.

Александър Исак е чудесен пример за това. Той дойде при нас на 1 септември. Още няколко играчи пропуснаха предсезонната подготовка. По-трудно е да ги държим готови и на разположение. Може би миналия сезон имахме повече късмет в това отношение, а този нямаме. Но това не е извинение за резултатите ни.

Справяме се със ситуацията, каквато е. Алекс проведе предсезонната подготовка, след като сезонът започна. Хората питат защо тогава играе. Защото иначе трябваше да пускам във всеки мач Юго. Двамата изиграха по 34 двубоя миналия сезон, а ние тук играем по 60, така че имам нужда Алекс да участва колкото се може повече. Това се отнася и за други. Ако един от Фримпонг и Брадли отсъства, другият трябва да играе повече. Заради това Собослай също трябваше по-често да бъде десен бек. Това, разбира се, се отнася за всеки отбор, така че не е извинение. Имаме повече от достатъчно играчи за събота, за да постигнем резултат, да играем мача във вторник и след това в неделя. Но трябва да се погрижа за няколко от момчетата. Ето защо реших да не използва седем или осем от тях преди няколко дни.

Слот тотално неглижира "Карабао Къп" и обрече Ливърпул на поредна загуба от Кристъл Палас

Нещото, което ми дава най-голяма увереност, че ще променим нещата. е качеството на играчите и шансовете, които те създават. Това ще ни донесе повече голове, отколкото вкарвахме досега. Трябва да се справим и други неща, но ако говоря за тях, хората, казват, че търся извинения".

Запитан дали е готов да промени стила си и да обърне повече внимание на представянето на тима в защита, Слот отговори:

"Това противоречи на моите убеждения. Но съм печелил мачове в миналото - например гостуване на Сити, където трябваше да се откажа от убежденията си, защото бе необходимо да се играе по различен начин през второто полувреме. Така че съм отворен да се адаптирам към определени ситуации. Не мисля, че за нас е вярно това, че сме твърде отворени и допускаме шанс след шанс пред врата си. Не е така. Да, може би беше така срещу Палас в Премиър лийг, когато през първото полувреме можехме да изоставаме с два или три гола. Може би и срещу Брентфорд, но във всички останали мачове заслужавахме да постигнем повече от резултата, който записвахме. Не виждам да допускаме много положения, така че не виждам причина да променяме изцяло стила си на игра. Но трябва да се справяме по-добре с това да не допускаме голове.

Двата отбора, срещу които ще се изправим сега (б.ред. - Астън Вила и Манчестър Сити) изнасят топката от защитата и са много добри в това. Сити пресира много високо, но Вила успя да се справи с това доста пъти. И в крайна сметка те спечелиха мача от статични положения, което още веднъж показва колко са важни те".

Относно формата на Астън Вила слот заяви: “Ако не печелиш в началото, хората казват “О, може би нямам същия отбор като миналия сезон”. След това започват да печелят и отново всичко е позитивно. При нас стана точно обратното. С тях имахме еднакъв брой точки. Като изключим Арсенал, много отбори имат приблизително същия актив. Това показва колко по-трудна е Висшата лига. Астън Вила се справи добре в последните 6-7 мача и това не е изненада. Но и в мачовете преди това, които губеха, пак се виждаше, че са много добър отбор.

Снимки: Imago