  Пореден проблем пред Арне Слот

  • 30 окт 2025 | 17:44
Проблемите пред Арне Слот в Ливърпул продължават да се увеличават, след като се разбра, че травмата на Джереми Фримпонг ще го остави извън терените за повече време от очакваното. Според “Дейли Мейл” фланговият футболист ще бъде аут за още шест седмици, като се оплаква от разтежение.

Фримпонг се контузи в началото на двубоя срещу Айнтрахт (Франкфурт) в Шампионската лига преди седмица. Първоначално се очакваше той да пропусне само няколко седмици, но не и общо около седем, както се очертава.

Проблемът на нидерландеца е, че това е третата му травма от идването в Ливърпул през лятото насам. По тази причина досега общо той има само около 400 минути игра.

