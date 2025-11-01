Ливърпул е опрян до стената

Ливърпул и Астън Вила ще се изправят един срещу друг в мач от 10-ия кръг на Премиър лийг днес от 22:00 часа на "Анфийлд". Двата отбора заемат съседни позиции в класирането и ще търсят победа, която да ги изстреля нагоре в таблицата. Срещата ще бъде ръководена от опитния рефер Стюарт Атуел.



Ливърпул загуби шест от последните си седем мача във всички турнири. "Червените" са 7-и в подреждането, а Вила заема 8-о място със същия актив от 15 точки, но по-лоша голова разлика,

Ливърпул преминава през изключително труден период, записвайки четири последователни загуби в Премиър лийг. "Червените" отпаднаха и от "Карабао Къп" след поражение с 0:3 от Кристъл Палас. В шампионата хората на Арне Слот отстъпиха с 2:3 на Брентфорд, с 1:2 от Манчестър Юнайтед и с 1:2 от Челси. Единственият лъч светлина в последните им мачове е впечатляващата победа с 5:1 като гост на Айнтрахт (Франкфурт) в Шампионската лига.



За разлика от тях, Астън Вила демонстрира отлична форма с четири победи в последните пет мача. "Виланите" подчиниха Манчестър Сити с 1:0, надделяха над Тотнъм с 2:1, спечелиха срещу Бърнли с 2:1 и надвиха Фейенорд с 2:0 в Лига Европа. Единственото им поражение дойде от холандския Го Ахед Ийгълс с 1:2 в Лига Европа.

Ливърпул и Астън Вила са съседи в класирането, но мърсисайдци очевидно се намират в сериозна криза, докато днешният им съперник набра скорост след лошия старт на сезона и ще се опита да продължи възходящото си представяне.



Двата тима изостават от лидерите и победа в този двубой би била изключително важна за амбициите им да се доближат до челните позиции. Предвид равния брой точки, директният сблъсък може да се окаже решаващ за бъдещото им позициониране в таблицата.

Юго Екитике се очертава като ключов играч за Ливърпул в последните мачове. Нападателят има 3 гола в 8 срещи през сезона. Въпреки че не успя да се разпише в последните три двубоя, французинът ще бъде една от основните заплахи за защитата на Вила. Мохамед Салах, който традиционно се представя силно срещу Астън Вила, също ще бъде под светлината на прожекторите.



За Астън Вила Морган Роджърс се очертава като един от най-важните играчи с 1 гол и 2 асистенции през сезона. Той има опит срещу Ливърпул от предишни срещи и ще се стреми да помогне на отбора си да продължи добрата серия. Оли Уоткинс, който вкара срещу "червените" при последната им среща, също ще бъде сред играчите, на които Унай Емери ще разчита за голове.

Последният път, когато двата отбора се срещнаха, беше на 19 февруари 2025 г. на "Вила Парк". Тогава мачът завърши с равенство 2:2. За домакините от Астън Вила се разписаха Юри Тилеманс (38') и Оли Уоткинс (45'), докато за Ливърпул головете отбелязаха Мохамед Салах (29') и Трент Александър-Арнолд (61').



Последната победа на Вила над Ливърпул беше с паметното 7:2 през 2020 година.

