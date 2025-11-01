Гравенберх очаква да се завърне срещу Астън Вила

Халфът Райън Гравенберх е уверен, че ще успее да се завърне на терена за английския футболен клуб Ливърпул в предстоящия мач с Астън Вила. Нидерландският национал отсъства в последните три двубоя на мърсисайдци заради травма в глезена, но тренира наравно със съотборниците си в четвъртък и петък.

Ливърпул е опрян до стената

"Направих две тренировки и се чувствам добре", каза той, цитиран на клубния уебсайт.

"Предстоят ни важни мачове, в които ще опитаме да се върнем към победите. Подготвени сме добре и излизаме само за победа срещу Вила. Не загубихме много мачове през миналия сезон, а и честно казано не съм губил толкова в кариерата ми, така че всички искаме успеха. Трябва да правим простичките неща по правилния начин", продължи той.

Познайте какво ще се случи в мача между Ливърпул - Астън Вила и може да спечелите 65-инчов 4K Ultra HD телевизор!

"Предстои ни много важна седмица (със срещите с Вила, Реал Мадрид и Манчестър Сити), но мислим мач за мач. Сега сме срещу Вила и сме готови за тях. Те имат силен отбор и знаем колко са добри на контраатака, но ако правим простичките неща по правилния начин, ние ще имаме добър шанс за победа", каза още нидерландецът.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages