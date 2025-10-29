Рома надви Парма и отново се залепи за Наполи

Рома не допусна грешна стъпка в домакинството си на Парма и спечели с 2:1. Попаденията за "джалоросите" в двубоя от междинния 9-ти кръг в Серия "А" отбелязаха Марио Ермосо (63') и Артьом Довбик (81'), докато за гостите се разписа Алесандро Чиркати (86').

Успехът позволи на Рома да събере 21 точки и да се изравни с водача в класирането Наполи. Отборът на Джан Пиеро Гасперини имаше проблеми ди почивката, но след нея напълно контролираше ситуацията на терена. Парма остана в долната половина на таблицата със 7 точки.

Евън Фъргюсън и Матиас Соуле се завърнаха в стартовия състав на Рома и оформиха офанзивното трио, заедно с Пауло Дибала, който донесе победата в Сасуоло преди няколко дни. Като ляв халф-бек започна Уесли вместо контузения Анхелиньо, а отдясно действаше Мехмет Зеки Челик. Тримата защитници бяха Марио Ермосо, Еван Ндика и Джанлука Манчини.

Парма пристигна във Вечния град след три поредни мача без отбелязан гол. Старши треньорът Карлос Куеста не можеше да разчита на голям брой травмирани футболисти. Бившият помощник на Микел Артета в Арсенал заложи на двама нападатели в лицето на Патрик Кутроне и Матео Пелегрино, а по двата фланга започнаха Кристиян Ордонес и Саша Бричги.

Първата част на "Олимпико" не предложи почти никакви интересни събития. Фъргюсън се контузи още в началото и беше принудително заменен от Леон Бейли. Уесли отправи добър удар в 11-тата минута, но Зион Сузуки внимаваше. Парма почти не атакуваше, но в средата на полувремето изстрел на Адриан Бернабе мина близо до гредата.

В 37-ата минута Миле Свилар попречи на "дуковете" да поведат с отлична намеса, а след това се стигна до голямо разбъркване, завършило с корнер. След неговото изпълнение Пелегрино отправи удар с глава в аут. В ответната атака Бейли пропусна от чиста позиция, а в 41-вата минута гол на Матиас Соуле беше отменен заради засада на Зеки Челик. Секунди преди почивката Дибала направи летящ плонж, но топката премина над вратата.

През второто полувреме натискът на Рома стана много по-яростен. Тон за постоянните атаки към вратата на гостите даде Дибала, а Браян Кристанте и Ману Коне също се разминаха с гола. Логичното се случи в 63-тата минута. Дибала центрира от корнер, а Ермосо се оказа непокрит на задната греда и с глава вкара за 1:0.

Свилар също имаше работа и отрази изстрел на Оливер Сьоренсен, който отиваше под напречната греда. Секунди по-късно Кристанте пропусна след комбинация с Довбик, но украинецът бе заел добра позиция и с добавка направи 2:0.

Малко преди края на редовното време Адриан Бенедичак отклони топката към Чиркати и той върна едно попадение, но трите точки останаха в Рим.

В следващия кръг "вълците" ще гостуват на Милан, а на Парма предстои домакинство на Болоня.

Снимки: Gettyimages