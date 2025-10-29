Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Милан
  3. Собственикът на Милан: Истинските ни съперници не са отборите от Серия А, а тези от Премиър лийг

Собственикът на Милан: Истинските ни съперници не са отборите от Серия А, а тези от Премиър лийг

  • 29 окт 2025 | 18:00
  • 154
  • 0
Собственикът на Милан: Истинските ни съперници не са отборите от Серия А, а тези от Премиър лийг

Собственикът на Милан Джери Кардинале говори за финансовите неравенства между Серия А и другите водещи европейски първенства. Според него италианският футбол е изключително конкурентен, но не получава заслуженото признание. Бизнесменът, гостувайки в подкаста The Varsity, обясни, че за италианските клубове основните конкуренти не са местните съперници, а финансово доминиращите отбори от английската Висша лига.

„Истинското съперничество не е с останалите 19 отбора от Серия А, а с Висшата лига. Те имат почти четири пъти повече приходи от телевизионни права от другите европейски лиги – и това е проблем“, подчерта той.

Бизнесменът изтъкна, че в Италия всеки отбор е способен да победи лидерите, но тази ожесточена конкуренция не се възнаграждава финансово от системата.

„Не мога да приема настоящите международни договори за излъчване, но дистрибуторите искат повече дербита. Никой не иска да излъчва мач Каляри – Лече и това е проблем“, добави Кардинале.

Според него точно това е причината футболът да се движи към прогресивни идеи като Суперлигата, тъй като настоящата система възнаграждава стойността на марката, а не реалното спортно представяне.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Еден Азар получи голямо признание за направеното в Премиър лийг, Моуриньо го поздрави

Еден Азар получи голямо признание за направеното в Премиър лийг, Моуриньо го поздрави

  • 29 окт 2025 | 16:21
  • 1458
  • 2
Сабатини: Ювентус може да е като чист морфин за Спалети

Сабатини: Ювентус може да е като чист морфин за Спалети

  • 29 окт 2025 | 15:56
  • 1347
  • 0
Реал Мадрид поиска пари от УЕФА, заплаши със съд при отказ

Реал Мадрид поиска пари от УЕФА, заплаши със съд при отказ

  • 29 окт 2025 | 15:34
  • 1744
  • 3
Сериозни проблеми за Тотнъм преди двубоя с Нюкасъл тази вечер

Сериозни проблеми за Тотнъм преди двубоя с Нюкасъл тази вечер

  • 29 окт 2025 | 15:14
  • 1389
  • 0
След 49 мача без почивка: Педри е с травма

След 49 мача без почивка: Педри е с травма

  • 29 окт 2025 | 15:00
  • 6317
  • 5
Винисиус Жуниор с обръщение след случилото се в Ел Класико

Винисиус Жуниор с обръщение след случилото се в Ел Класико

  • 29 окт 2025 | 14:40
  • 19525
  • 24
Виж всички

Водещи Новини

Хебър 0:3 Левски, дебютен гол и за Акрам Бурас

Хебър 0:3 Левски, дебютен гол и за Акрам Бурас

  • 29 окт 2025 | 17:42
  • 57235
  • 104
ЦСКА се измъчи за Купата, но елиминира своя втородивизионен съперник

ЦСКА се измъчи за Купата, но елиминира своя втородивизионен съперник

  • 29 окт 2025 | 15:21
  • 81797
  • 95
Първо в Sportal.bg: Вижте пълната програма на България за Евро 2026 в София!

Първо в Sportal.bg: Вижте пълната програма на България за Евро 2026 в София!

  • 29 окт 2025 | 13:30
  • 25665
  • 5
Шок в Бистрица! Третодивизионният Витоша изхвърли Берое от Купата

Шок в Бистрица! Третодивизионният Витоша изхвърли Берое от Купата

  • 29 окт 2025 | 16:33
  • 14063
  • 10
Официално: Мота приключи с Лудогорец, "орлите" загатнаха за още сериозни промени

Официално: Мота приключи с Лудогорец, "орлите" загатнаха за още сериозни промени

  • 29 окт 2025 | 11:26
  • 43662
  • 31
Черно море сгъна без проблеми "чуковете" в Перник с португалски и бразилски голове

Черно море сгъна без проблеми "чуковете" в Перник с португалски и бразилски голове

  • 29 окт 2025 | 13:50
  • 23336
  • 15