Собственикът на Милан: Истинските ни съперници не са отборите от Серия А, а тези от Премиър лийг

Собственикът на Милан Джери Кардинале говори за финансовите неравенства между Серия А и другите водещи европейски първенства. Според него италианският футбол е изключително конкурентен, но не получава заслуженото признание. Бизнесменът, гостувайки в подкаста The Varsity, обясни, че за италианските клубове основните конкуренти не са местните съперници, а финансово доминиращите отбори от английската Висша лига.

„Истинското съперничество не е с останалите 19 отбора от Серия А, а с Висшата лига. Те имат почти четири пъти повече приходи от телевизионни права от другите европейски лиги – и това е проблем“, подчерта той.

Бизнесменът изтъкна, че в Италия всеки отбор е способен да победи лидерите, но тази ожесточена конкуренция не се възнаграждава финансово от системата.

„Не мога да приема настоящите международни договори за излъчване, но дистрибуторите искат повече дербита. Никой не иска да излъчва мач Каляри – Лече и това е проблем“, добави Кардинале.

Според него точно това е причината футболът да се движи към прогресивни идеи като Суперлигата, тъй като настоящата система възнаграждава стойността на марката, а не реалното спортно представяне.