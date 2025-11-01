Добруджа и Спартак се изправят един срещу друг в нажежено регионално дерби

Добруджа и Спартак (Варна) се изправят един срещу друг в първи двубой от 14-ия кръг на efbet Лига. Мачът на стадион “Дружба” стартира в 12:00 часа, а главен съдия ще бъде Волен Чинков.

Двата тима се намират в различни игрови форми, а разликата помежду им е 9 пункта. Домакините са последни в класирането и спешно се нуждаят от точки, ако не искат да изостанат много от останалите отбори. Добруджа към момента е със 7 пункта и е в серия от четири поредни загуби в първенството. Последната победа за тима от Добрич в efbet Лига пък датира от началото на месец август. Миналия кръг отборът отстъпи на Левски с 0:3.

Лошото представяне на добричлии може да се види и от малкото отбелязани голове до момента в първенството. Добруджа има на сметката си едва 8 гола в първите 13 кръга. Преди няколко дни тимът все пак се поздрави с успех в Sesame Купа на България, след като се наложи със 7:2 над третодивизионния Бдин (Видин). Така в рамките на един мач добричлии вкараха почти толкова голове, колкото досега в efbet Лига.

Спартак (Варна) от своя страна се намира в доста по-добра форма от своя опонент. На фона на турбуленциите в клуба “соколите” са седми в таблицата с 16 точки и са в серия от шест поредни мача без загуба. Миналия кръг те надвиха Ботев (Пловдив) като домакин с 3:2.

Варненци също си осигуриха класиране напред за Купата. Те победиха безпроблемно с 3:1 Ямбол и също влизат с приповдигнато настроение в днешния мач. Лошата новина за наставника Гьоко Хаджиевски е, че няма да може да разчита на четирима от своите футболисти днес. Деян Лозев и Лукаш Магджински са с контузии, Луис Пахама е с разтежение и също е аут. Даниел Халачев пък е с вирус след двубоя с Ямбол и няма да се рискува с включването му.

За последното Добруджа и Спартак играха един срещу друг в края на сезона 2023/2024, когато се подвизаваха във Втора лига. Тогава варненци победиха с 2:1. Последната среща в Добрич пък завърши с успех на домакините с 2:0.