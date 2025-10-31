Спартак (Варна) обяви събраната сума от кампанията си и разясни какво е било платено

Спартак (Варна) обяви точно каква сума е събрана през последния месец. В касата на “соколите” са постъпили 344 069,59 лева, като с тези са били изплатени част от парите към НАП и част от задълженията на някои играчи. Освен това през следващата седмица от клуба ще обявят и новата фаза на кампанията “Аз съм Спартак”.

Ето какво пишат “соколите”:

Скъпи соколи!

Кампанията “Аз съм Спартак!” показа ясно, че Спартак Варна има една достойна фенска маса, готова да участва в спасението на любимия си клуб, при това с далеч не малки суми! Само за първите 10 дни беше достигната сумата от 300 000лв.! Благодарим на всеки един от вас! Изказваме благодарности и към всички журналисти, спортни деятели, привърженици на други клубове и обществени личности, които също не подминаха нашия любим клуб!

Всички заслужават пълна прозрачност и по тази причина искаме да представим кратък отчет до този момент:

- Постъпили дарения по банка: 135 959,52 лв.

- Постъпили дарения на място в брой: 205 000 лв.

- Постъпили дарения в урна: 3 110,07 лв.

Общо събрани средства до този момент: 344 069,59 лв.

От тази сума, бяха извършени плащания по споразумения с бивши играчи на клуба и спешна вноска към НАП в размер на 50 000лв., като общо са разходвани 132 595 лв. В най-кратки срокове ще бъдат извършени плащания и към други играчи, към които Спартак Варна има задължения, с остатъка от събраната сума. Ще правим всичко възможно за редовни плащания по споразуменията, които успяхме да сключим.

Припомняме, че общата сума, на която възлизат задълженията на клуба, отвъд тези към НАП, възлиза на 1 000 000 лв. Не трябва да забравяме, че Спартак Варна успя отново да получи условен лиценз и следва да покрием всички задължения!

Също така подчертаваме, че тези суми нямат отношение и към месечния дефицит на клуба. Полагаме всички усилия да правим разплащания на време, за да не изпадаме в по-тежка ситуация.

Битката продължава!

В тази връзка - очаквайте през следващата седмица да обявим нова фаза на кампанията “Аз съм Спартак”, която ще даде възможност на тези, които искат да подкрепят клуба с по-малки суми от 1000 лв.! Ще бъдат предоставени няколко опции, като всеки ще може да избере най-подходящата за него!

В началото никой не ни вярваше, но вече пътят към спасението на клуба изглежда предначертан! Убедени сме, че с общи усилия и благодарение на невероятната синергия между клуб, щаб, играчи и фенове, ЩЕ изправим Спартак Варна на крака!