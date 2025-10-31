Популярни
  31 окт 2025
Хаджиевски: Искам да надграждаме и да подобряваме детайлите в играта

Наставникът на Спартак Варна Гьоко Хаджиевски заяви, че тимът му няма да подцени предстоящия съперник Добруджа, въпреки разликата в класирането, съобщава "Тема спорт". Варненци са в серия от седем поредни мача без поражение във всички турнири и ще търсят нов успех в гостуването си в Добрич тази събота.

"Очаква ни изключително труден двубой. Класирането на съперника не бива да ни подвежда, защото Добруджа се бори във всеки мач и губи минимално. Ние няма да подценим, нито да надценим съперника", каза Хаджиевски.

Треньорът подчерта, че няма да прави промени в тактическата схема, която носи успехи през последните седмици. "Във всеки мач имаме конкретен план, съобразен с играта на противника. Важно е футболистите да изпълняват указанията и да са концентрирани през цялото време. Искам да надграждаме и да подобряваме детайлите в играта - скоростта на паса, прехода между фазите и статичните положения", допълни специалистът.

Хаджиевски изрази радост, че Спартак отново ще бъде подкрепен от многобройни фенове в гостуването: "Публиката ни дава импулс, но и ни задължава да оправдаваме очакванията ѝ".

