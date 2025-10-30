Мощен десант на привърженици на "соколите" превзема Добрич

Ръководството на Спартак (Варна) се погрижи да бъде ангажиран автобус за привържениците с цена от 7 лева за предстоящото гостуване на отбора в Добрич. С оглед и на добрите резултати от началото на сезона въпреки трудностите, надвиснали над клуба, се очаква мощен десант на синьо-бялата агитка на варненци. В съботния ден фенове ще изминат 50-километровото разстояние до Добрич и с личен превоз. Мнозина определиха дербито на Североизточна България между Добруджа и Спартак като стратегическо, а победата на един от двата отбора ще бъде много важна.

В отбора на Спартак се завръщат крилото Даниел Иванов и халфът Дамян Йорданов, които пропуснаха срещата с Ямбол за Купата на страната заради натрупани картони. Десният защитник Деян Лозев няма да бъде на разположение на треньорския щаб, както Лукаш Магджински отляво. Отсъствието им ще бъде запълнено от Илкер Будинов и Емил Янчев, които в последните две срещи се представиха на ниво. Срещата между Добруджа и Спартак е в събота от 12.00 часа на стадион "Дружба".

/Пламен Трендафилов/