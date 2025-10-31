Популярни
Спартак (Варна) без четирима срещу Добруджа

  • 31 окт 2025 | 11:20
  • 130
  • 0
Отборът на Спартак Варна ще бъде лишен от четирима играчи в срещата срещу Добруджа в събота. Извън състава са Деян Лозев и Лукаш Магджински, които пропуснаха последните срещи. Луис Пахама, който се разписа за първи път с екипа на Спартак за Купата на страната, също пропуска двубоя срещу добричлии заради разтежение на бедрен мускул. Централният нападател Даниел Халачев е с вирус след двубоя с Ямбол и треньорският щаб няма да рисува с включването му. Най-деликатно е положението с Колако Джонсън, който страда от хронична контузия в областта на хълбока и е аут от игра за неопределено време.

/Пламен Трендафилов/

