  Левски
  2. Левски
  3. БФС не разбрал какво се е случило на Черно море - Левски, обяви наказанието на Светльо Вуцов

БФС не разбрал какво се е случило на Черно море - Левски, обяви наказанието на Светльо Вуцов

  • 31 окт 2025 | 16:51
  • 18799
  • 7

Дисциплинарна комисия към БФС обяви наказанията след срещата между Черно море и Левски от 12-ия кръг на efbet Лига. Инцидентите бяха отложени за разглеждане, но от централата твърдят, че има съществени разминавания в докладите на различните длъжностни лица. След въпросния двубой се разрази и меле, заформено заради жестове на "синия" вратар Светослав Вуцов към феновете на варненци, които пък го провокираха с обиди. Поради тази причина ДК глобява стража на Левски със сумата от 350 лева.




Ето всички решения за този мач:

"Решения  -  31.10.2025 г.

Отложени за разглеждане инциденти от 12 кръг ППФЛ/efbet Лига/

ПФК „Черно море“ – ПФК „Левски“

След сезиране от КЕФ и запознаване с поисканите допълнителни доклади на длъжностните лица, комисията констатира съществени разминавания между докладите, допълнителните доклади и видео запис и взе следните решения:

За нерегламентирано използване на факли и димки, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Черно море" гр. Варна с имуществена санкция в размер на 300 лева.

За хвърлени предмети, на основание чл.37, ал.1, т.4, б. А, предложение 1 от ДП /2025/2026/ – ДК наказва  ПФК "Черно море" гр. Варна с имуществена санкция в размер на 1000 лева.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Черно море" гр. Варна с имуществена санкция в размер на 1500 лева.

За нерегламентирано използване на димки, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Левски" гр. София с имуществена санкция в размер на 300 лева.

За закъснение от началния час по програма на срещата, на основание чл.37, ал.1, т. 9, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Левски" гр. София с имуществена санкция в размер на 1000 лева.

За закъснение от началото на второто полувреме на срещата, на основание чл.37, ал.1, т. 9, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Левски" гр. София с имуществена санкция в размер на 1000 лева.

По сезиране на Комисия „Етика и феърплей“ за некоректно и провокативно поведение към публиката на ПФК „Черно море“ Варна в извън игрово време, на основание чл. 19, ал.2, б. В, колонка 5 от ДП /2025/2026/ – ДК наказва Светослав Вуцов – състезател на ПФК „Левски“ гр. София с глоба в размер на 350 лева."

