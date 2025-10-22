Какъв бе ключът за обрата на Левски на "Тича"

Левски показа характер и постигна обрат срещу Черно море, побеждавайки с 2:1 насред „Тича“. Срещата предложи много емоции, но и интересни тактически решения, които се оказаха ключови за крайния успех на „сините“. В студиото на Sportal.bg Нико Петров – бивш полузащитник на столичани – направи задълбочен анализ на мача, като посочи къде всъщност се крие „гениалният ход“ на Хулио Веласкес.

Гениален ход на Веласкес и брилянтен Сангаре донесоха обрат на Левски на "Тича"

„Повечето хора го охарактеризираха като гениален ход на Веласкес, но не нацелиха мястото, където се състоеше. Не беше в Ради Кирилов, а в нещо много по-различно. Обикновено гениалният ход е свързан с много прости неща, за да го сътвориш, както беше в случая с Левски, за да стигне до обрат“, коментира Петров.

Той обърна внимание и на представянето на домакините:

„Започваме с нещата, които не вървяха за Левски през първото полувреме и според мен, най-добрия футбол, който съм виждал от Черно море през последните 22 години. Всички говорят как Черно море играе на битка, с много блъскане и дълги топки, но първото полувреме бе най-добрият футбол, който съм гледал от тях, без значение кой е бил треньор.“

По думите му причината за трудното начало на „сините“ се крие в една тактическа неточност:

„Черно море игра по-добре и това се дължеше на доста голяма грешка от страна на Левски. При изнасяне на топката от страна на вратаря на Черно море, Сангаре заставаше на границата на наказателното поле, докато Сула отиваше на дефанзивния халф. Това според мен бе грешка и така Левски даде инициативата. Нямаше как да се разбере Пламен Илиев кой от двамата централни защитници ще потърси.“

Веласкес предупреди: Който си вирне носа, е обречен на неуспех

Бившият халф на Левски обясни още, че позиционирането на нападателите е било проблем:

„Сангаре в момента на подаването стоейки в средата със Сула зад него, тази позиция не му позволяваше да затвори така централния защитник, че да не тръгне на дрибъл. При подаването на Пламен Илиев Сангаре прави дъга, за да не позволи връщане отново към вратаря. Това дава възможност за дрибъл от бранителя, с който да елиминира нападателя на Левски.“

„През второто полувреме Левски имаше различен подход, с който Веласкес спечели мача. Винаги казвам, че големият треньор в процеса на мача съумява да види развитието и да направи промени, с които да спечели срещата. Хулио Веласкес точно това направи“, заяви Нико Петров.

Той разкри какви точно са били тези промени:

„Сула отиде на фланга вляво, докато Кирилов застана вдясно. Това обаче не бе основната промяна. Коренната разлика направи влизането на Рупанов – още по-агресивен човек от Сула. Разстоянието вече между централните защитници на Черно море и нападателите на Левски – Сангаре и Рупанов – стана много малко. Това не даваше възможност на Пламен Илиев да играе нито с единия, нито с другия централен защитник. За него оставаше само да изрита топката.“

Жест на Вуцов ядоса футболисти на Черно море, един го изблъска

„Левски през второто полувреме приличаше на Черно море от преди време – силов отбор, взимащ първа и втора топка. Затова изглеждаше, че „сините“ смачкаха Черно море. Според мен „моряците“ загубиха своето ДНК и в момента са доста по-игрив отбор“, добави Петров.

След победата във Варна, за Левски предстои домакинство на последния в класирането тим на Добруджа, който ще пристигне в София в търсене на първи точки от дълго време.

