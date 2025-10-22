Популярни
БФС отложи разглеждането на инцидентите от Черно море - Левски

  • 22 окт 2025 | 17:46
  • 484
  • 0

Дисциплинарната комисия отложи разглеждането на инцидентите от мача между Черно море и Левски (1:3), обяви сайтът на футболния съюз.

Ето наказанията след 12-ия кръг в efbet Лига:

ПО ДОКЛАД – окончателни и не подлежащи на обжалване

За нерегламентирано използване на факли, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Славия" гр. София с имуществена санкция в размер на 300 лева.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Лудогорец" гр. Разград с имуществена санкция в размер на 1500 лева.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ФК "Спартак" гр. Варна с имуществена санкция в размер на 1500 лева.

ДК задължава ФК „Спартак” гр. Варна да възстанови щетите на стадион „Хювефарма Арена” гр. Разград съгласно чл.38, ал.1 от ДП /2025/2026/.

За нерегламентирано използване на факли и димки, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Добруджа" гр. Добрич с имуществена санкция в размер на 300 лева.

За нерегламентирано използване на факли и димки, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "ЦСКА" гр. София с имуществена санкция в размер на 300 лева.

За възпламеняване на бомбички, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. Б от ДП /2025/2026/ – ДК наказва  ПФК "ЦСКА" гр. София с имуществена санкция в размер на 1000 лева.

ДК отлага за разглеждане инцидентите от срещата ПФК „Черно море“ – ПФК „Левски“ за следващо заседание, като изисква допълнителни доклади от делегата, съд. набюдател и съд. бригада на срещата.

За нерегламентирано използване на димки, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ФК "Локомотив" гр. София с имуществена санкция в размер на 300 лева.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Берое" гр. Стара Загора с имуществена санкция в размер на 1500 лева.

Със спиране от състезателни права ССП лв.

Никола Илиянов Илиев ПФК „Ботев“ Пловдив 1 300
Мартин Павлов Георгиев ПФК „Славия“ София 1 300
Николас Пол Жулиен Фонтейн ПФК „Септември“ София 1 400    

12-ти кръг ППФЛ /efbet Лига/    

С предупреждения –  Служебни лица ЖК лв.

Ратко Достанич ПФК „Славия“ София - 400

