БФС отложи разглеждането на инцидентите от Черно море - Левски

Дисциплинарната комисия отложи разглеждането на инцидентите от мача между Черно море и Левски (1:3), обяви сайтът на футболния съюз.
Ето наказанията след 12-ия кръг в efbet Лига:
ПО ДОКЛАД – окончателни и не подлежащи на обжалване
За нерегламентирано използване на факли, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Славия" гр. София с имуществена санкция в размер на 300 лева.
За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Лудогорец" гр. Разград с имуществена санкция в размер на 1500 лева.
За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ФК "Спартак" гр. Варна с имуществена санкция в размер на 1500 лева.
ДК задължава ФК „Спартак” гр. Варна да възстанови щетите на стадион „Хювефарма Арена” гр. Разград съгласно чл.38, ал.1 от ДП /2025/2026/.
За нерегламентирано използване на факли и димки, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Добруджа" гр. Добрич с имуществена санкция в размер на 300 лева.
За нерегламентирано използване на факли и димки, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "ЦСКА" гр. София с имуществена санкция в размер на 300 лева.
За възпламеняване на бомбички, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. Б от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "ЦСКА" гр. София с имуществена санкция в размер на 1000 лева.
ДК отлага за разглеждане инцидентите от срещата ПФК „Черно море“ – ПФК „Левски“ за следващо заседание, като изисква допълнителни доклади от делегата, съд. набюдател и съд. бригада на срещата.
За нерегламентирано използване на димки, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ФК "Локомотив" гр. София с имуществена санкция в размер на 300 лева.
За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Берое" гр. Стара Загора с имуществена санкция в размер на 1500 лева.
Със спиране от състезателни права ССП лв.
Никола Илиянов Илиев ПФК „Ботев“ Пловдив 1 300
Мартин Павлов Георгиев ПФК „Славия“ София 1 300
Николас Пол Жулиен Фонтейн ПФК „Септември“ София 1 400
12-ти кръг ППФЛ /efbet Лига/
С предупреждения – Служебни лица ЖК лв.
Ратко Достанич ПФК „Славия“ София - 400