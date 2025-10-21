Директор в Левски: Трофеи не се печелят с наведена глава

Един от директорите в Левски - Климент Йончев, подкрепи Светослав Вуцов, който бе атакуван от феновете на Черно море.

"90 минути обиди и провокации. И един поклон. Не е учебник по етика, но е реакция на млад човек под обстрел. Трофеи не се печелят с наведена глава. Трябват гръбнак, самочувствие и любимото ми – доза арогантност. Никога да не позволяваш да те тъпчат.



Пълна подкрепа", написа Климент Йончев, който е директор "Комуникации" на "Герена".