  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Директор в Левски: Трофеи не се печелят с наведена глава

Директор в Левски: Трофеи не се печелят с наведена глава

  • 21 окт 2025 | 09:14
  • 560
  • 0

Един от директорите в Левски - Климент Йончев, подкрепи Светослав Вуцов, който бе атакуван от феновете на Черно море.

Жест на Вуцов ядоса футболисти на Черно море, един го изблъска
Жест на Вуцов ядоса футболисти на Черно море, един го изблъска

"90 минути обиди и провокации. И един поклон. Не е учебник по етика, но е реакция на млад човек под обстрел. Трофеи не се печелят с наведена глава. Трябват гръбнак, самочувствие и любимото ми – доза арогантност. Никога да не позволяваш да те тъпчат.

Пълна подкрепа", написа Климент Йончев, който е директор "Комуникации" на "Герена".

