Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ювентус
  3. Комоли: Сътрудничеството с Лучано Спалети е потенциално дългосрочно, не съм говорил с него преди понеделник

Комоли: Сътрудничеството с Лучано Спалети е потенциално дългосрочно, не съм говорил с него преди понеделник

  • 31 окт 2025 | 16:13
  • 280
  • 0
Комоли: Сътрудничеството с Лучано Спалети е потенциално дългосрочно, не съм говорил с него преди понеделник

Генералният мениджър на Ювентус Дамиен Комоли, който скоро трябва да бъде повишен в главен изпълнителен директор, представи днес Лучано Спалети официално като новия треньор на отбора. Въпреки че опитният специалист подписа договор само до края на сезона, Комоли увери, че потенциално това сътрудничество е планирано да бъде дългосрочно, в случай че всичко потръгне добре.

Спалети с първи думи начело на Ювентус: Щастлив съм, че съм тук, отборът има потенциал да се бори за Скудетото
Спалети с първи думи начело на Ювентус: Щастлив съм, че съм тук, отборът има потенциал да се бори за Скудетото

“Естествено, Спалети е голям експерт в италианския футбол. Всички познават успешната му кариера. Той е човек, който може да издърпа напред футболния бранд. Разбрахме се за договор до края на сезона с опция за удължаване. Съгласихме се обаче, че потенциално това е дългосрочно сътрудничество. С Лучано се разбрахме, че това е правилният подход. В хода сезона можем да седнем и да решим как ще продължим. Има опция за удължаването с още един сезон, но това не е нещо на хартия и зависи от това какъв ще е духът на сътрудничеството ни.

Наехме Спалети заради това, което е постигнал в миналото. Стилът на игра също е важен. Смятахме, че отборът се нуждае от нов треньор и единодушно решихме, че той е идеалният кандидат да продължи това приключение.

Не съм говорил с него преди понеделник. Когато пристигнах през юни, беше ясно, че Тудор ще бъде треньор и освен това удължихме договора му. Когато ние тримата (б.ред. - Комоли, Джорджо Киелини и Франсоа Модесто) решихме да направим промяна, се свързваме с Лучано за първи път. Срещнахме се за първи път по обяд в понеделник. Мога да гарантирам, че никога преди не сме водили разговори. Във вторник подготвихме договора и той пристигна в четвъртък сутринта. Направихме всичко за три дни.

Основната причина за раздялата с Тудор? Липса на резултати. Просто е. В един момент решихме, че този цикъл трябва да приключи. Винаги зависи от резултатите. Основното е, че имаше негативни такива", заяви Комоли.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

От Леверкузен се заканиха: Отиваме в Мюнхен, за да бием

От Леверкузен се заканиха: Отиваме в Мюнхен, за да бием

  • 31 окт 2025 | 15:20
  • 545
  • 0
Меси се включва в изборите в Барселона догодина, застава срещу Лапорта

Меси се включва в изборите в Барселона догодина, застава срещу Лапорта

  • 31 окт 2025 | 15:09
  • 8446
  • 10
Мареска: Тотнъм се справя много добре, ще бъде трудно

Мареска: Тотнъм се справя много добре, ще бъде трудно

  • 31 окт 2025 | 14:07
  • 537
  • 0
Спалети с първи думи начело на Ювентус: Щастлив съм, че съм тук, отборът има потенциал да се бори за Скудетото

Спалети с първи думи начело на Ювентус: Щастлив съм, че съм тук, отборът има потенциал да се бори за Скудетото

  • 31 окт 2025 | 13:54
  • 3117
  • 0
От УЕФА обявиха възможните домакините на финалите в европейските турнири за 2028 и 2029 година

От УЕФА обявиха възможните домакините на финалите в европейските турнири за 2028 и 2029 година

  • 31 окт 2025 | 13:54
  • 566
  • 1
Артета: Бърнли е много труден за побеждаване, Салиба е под въпрос

Артета: Бърнли е много труден за побеждаване, Салиба е под въпрос

  • 31 окт 2025 | 13:12
  • 785
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Фратрия 0:0 Вихрен

Фратрия 0:0 Вихрен

  • 31 окт 2025 | 17:30
  • 2119
  • 2
БФС не разбрал какво се е случило на Черно море - Левски, обяви наказанието на Светльо Вуцов

БФС не разбрал какво се е случило на Черно море - Левски, обяви наказанието на Светльо Вуцов

  • 31 окт 2025 | 16:51
  • 18467
  • 4
Веласкес: Разбрах за това преди три минути, абсолютно ми е все едно какво се пише, звучи ми като анекдот

Веласкес: Разбрах за това преди три минути, абсолютно ми е все едно какво се пише, звучи ми като анекдот

  • 31 окт 2025 | 16:20
  • 18795
  • 16
Левски обърка няколко пъти името на ЦСКА, “сините” заплашени от глоба

Левски обърка няколко пъти името на ЦСКА, “сините” заплашени от глоба

  • 31 окт 2025 | 12:05
  • 39804
  • 173
Последният мач от efbet Лига за годината ще се играе шест дни преди Коледа

Последният мач от efbet Лига за годината ще се играе шест дни преди Коледа

  • 31 окт 2025 | 16:46
  • 2858
  • 0
В Реал са сигурни, че отново ще нанесат трансферен удар на Ливърпул

В Реал са сигурни, че отново ще нанесат трансферен удар на Ливърпул

  • 31 окт 2025 | 10:13
  • 25232
  • 25