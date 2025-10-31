Комоли: Сътрудничеството с Лучано Спалети е потенциално дългосрочно, не съм говорил с него преди понеделник

Генералният мениджър на Ювентус Дамиен Комоли, който скоро трябва да бъде повишен в главен изпълнителен директор, представи днес Лучано Спалети официално като новия треньор на отбора. Въпреки че опитният специалист подписа договор само до края на сезона, Комоли увери, че потенциално това сътрудничество е планирано да бъде дългосрочно, в случай че всичко потръгне добре.

“Естествено, Спалети е голям експерт в италианския футбол. Всички познават успешната му кариера. Той е човек, който може да издърпа напред футболния бранд. Разбрахме се за договор до края на сезона с опция за удължаване. Съгласихме се обаче, че потенциално това е дългосрочно сътрудничество. С Лучано се разбрахме, че това е правилният подход. В хода сезона можем да седнем и да решим как ще продължим. Има опция за удължаването с още един сезон, но това не е нещо на хартия и зависи от това какъв ще е духът на сътрудничеството ни.

Наехме Спалети заради това, което е постигнал в миналото. Стилът на игра също е важен. Смятахме, че отборът се нуждае от нов треньор и единодушно решихме, че той е идеалният кандидат да продължи това приключение.

Не съм говорил с него преди понеделник. Когато пристигнах през юни, беше ясно, че Тудор ще бъде треньор и освен това удължихме договора му. Когато ние тримата (б.ред. - Комоли, Джорджо Киелини и Франсоа Модесто) решихме да направим промяна, се свързваме с Лучано за първи път. Срещнахме се за първи път по обяд в понеделник. Мога да гарантирам, че никога преди не сме водили разговори. Във вторник подготвихме договора и той пристигна в четвъртък сутринта. Направихме всичко за три дни.

Основната причина за раздялата с Тудор? Липса на резултати. Просто е. В един момент решихме, че този цикъл трябва да приключи. Винаги зависи от резултатите. Основното е, че имаше негативни такива", заяви Комоли.