  1. Sportal.bg
  2. Ювентус
  3. Още един проблем пред Ювентус преди днешния сблъсък

Още един проблем пред Ювентус преди днешния сблъсък

  • 29 окт 2025 | 13:59
  • 435
  • 0

Титулярният полузащитник на Ювентус Кефрен Тюрам няма да вземе участие в днешния мач срещу Удинезе заради травма. Оказва се, че французинът е почувствал мускулен дискомфорт в левия си прасец по време на последната тренировка на отбора и ще остане извън групата като предпазна мярка.

Тюрам е важна фигура за тима, като е взел участие във всички двубои от клуба в Серия “А” досега.

Това е поредна трудност пред “бианконерите”, които освен това ще са и без старши треньор, тъй като тези дни Игор Тудор беше уволнен. В ролята на временен наставник ще влезе Масимо Брамбила, който е начело на дубъла.

Иначе по всичко изглежда, че Лучано Спалети ще бъде назначен на мястото на Тудор.

