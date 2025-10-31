Промените в Ювентус продължават: отборът взима спортния директор на последния в Серия А

Промените в Ювентус продължават с пълна сила. Спортният директор на Дженоа Марко Отолини ще напусне клуба, за да заема същата позиция при “бианконерите”, изненадващо информират медиите в Италия. Решението вече е взето и е въпрос на време да бъде оповестено официално. Още вчера двете страни са стигнали до решение за раздяла поради сериозно различия. От ръководството на Дженоа са искали да удължат договора на Отолини, но той категорично е отказал подобна възможност, изкушен от офертата на “бианконерите”.

Интересното е, че от Ювентус са напът да привлекат спортния директор на последния в Серия А - Дженоа. “Бианконерите” на практика нямат спортен директор след уволнението на Кристиано Джунтоли, който пое поста през юли 2023, а през това лято го освободи. В последно време тази функция временно се изпълняваше от Деймиън Комоли, който е генерален мениджър на “старата госпожа”. Ювентус се намира на седмо място в класирането на шампионата и е на цели шест от водача Наполи след само девет кръга.

Снимки: Gettyimages