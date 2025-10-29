Съставите на Ливърпул и Кристъл Палас, Слот е направил 10 промени

След като загуби пет от последните си шест мача във всички турнири, Ливърпул приема на "Анфийлд" в двубой от 1/8-финалите на "Карабао Къп" един от най-неудобните си съперници в последно време - Кристъл Палас.

Шампионите загубиха последните си два мача срещу този опонент. Първо това се случи след изпълнение на дузпи в сблъсъка за "Къмюнити Шийлд", а след това мърсисайдци отстъпиха с 1:2 и в гостуването си на "Селхърст Парк" в Премиър лийг. Този двубой постави и началото на лошата серия на "червените". Освен това лондончани нямат загуба на "Анфийлд" от септември 2021 година.

Формата на Палас обаче също спадна в последно време и тимът на Оливер Гласнер има три загуби и едно реми в последните си четири мача.

Арне Слот е направил цели 10 промени в състава си в сравнение със загубата от Брентфорд. Единствено критикуваният Милош Керкез запазва мястото си. Двама играчи записват официални дебюти днес - вратарят Фреди Уудман и 18-годишното крило Киърън Морисън. Федерико Киеза и Рио Нгумоа са останалите двама в атаката на домакините. Андрю Робъртсън, който е с капитанската лента, ще действа като централен защитник. Джо Гомес, Уатару Ендо и Алексис Мак Алистър също са титуляри. Сред резервите няма нито един играч от титулярите на Слот.

Гласнер залага на по-сериозен състав. Австриецът е направил пет корекции от предишния мач. Валтер Бенитес започва на вратата на лондончани. Джейди Канво, Борна Соса, Уил Хюз и Едуард Нкетия също са титуляри.

