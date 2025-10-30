Мениджърът на Палас: Представихме се добре, но не в най-добрата си форма

Оливър Гласнер сподели мислите след отстраняването на Ливърпул от турнира за Карабао Къп.

Слот тотално неглижира "Карабао Къп" и обрече Ливърпул на поредна загуба от Кристъл Палас

“Това беше добра победа. Отне ни около 15 минути, за да влезем в играта, след което вкарахме няколко добри голове и поехме контрола над мача. В първите 15 минути изглеждахме неубедително, сякаш все още бяхме в хотела. Постепенно набрахме темпото. Представихме се добре, но не в най-добрата си форма. Специални благодарности на играчите, че победиха английските шампиони три пъти за три месеца. Не знам как успяхме. Не видяхме състава им предварително, но той включваше Анди Робъртсън, Ендо, Керкез, носителят на Световната купа Мак Алистър и няколко млади играчи. Рио Нгумоа вече показа, че може да вкарва”, каза Гласнер.

Слот: Нашият състав вероятно не е толкова богат, колкото много хора си мислят

Интересното е, че Кристъл Палас за трети път удрят болезнен шамар на шампионите този сезон. Първо лондончани спечелиха в мача за Къмюнити шийлд, а след това стигнаха и до успей в рамките на шампионатния двубой от есенния полусезон на Премиър лийг.