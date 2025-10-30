Слот: Нашият състав вероятно не е толкова богат, колкото много хора си мислят

Арне Слот коментира втората поредна загуба на Ливърпул, след като късно вечерта вчера мърсисайдци отпадна от Карабао Къп след поражение с 0:3 от Кристъл Палас насред “Анфийлд”.

“Може да не ми вярвате, но има много малко причини, поради които загубихме шест от седемте си мача. През последните седмици трябваше да играем през ден или през трети ден, комбинирайки мачове в Англия и в Европа. Освен това, Ливърпул традиционно дава игрово време на възпитаници на академията в Купата на лигата и ние следваме тази практика. Нашият състав вероятно не е толкова богат, колкото много хора си мислят”, каза Слот след края на двубоя.

Интересното е, че това бе общо третата загуба специално от Кристъл Палас този сезон за момчетата от града на Бийтълс, след като по-рано те загубиха мача за Къмюнити Шийлд, както и двубоят от Премиър лийг за есенния полусезон.

🚨 Arne Slot: “I saw Manchester City's starting eleven and they didn't have one starter from the weekend but it felt like their best team”.



“That is a bit of an insight. Chelsea can bring Estevao in… then after I made two substitutions tonight, we had six teenagers”. pic.twitter.com/0MLriXOYp2 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 30, 2025