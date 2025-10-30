Популярни
Слот: Нашият състав вероятно не е толкова богат, колкото много хора си мислят

  30 окт 2025 | 07:34
Арне Слот коментира втората поредна загуба на Ливърпул, след като късно вечерта вчера мърсисайдци отпадна от Карабао Къп след поражение с 0:3 от Кристъл Палас насред “Анфийлд”.

“Може да не ми вярвате, но има много малко причини, поради които загубихме шест от седемте си мача. През последните седмици трябваше да играем през ден или през трети ден, комбинирайки мачове в Англия и в Европа. Освен това, Ливърпул традиционно дава игрово време на възпитаници на академията в Купата на лигата и ние следваме тази практика. Нашият състав вероятно не е толкова богат, колкото много хора си мислят”, каза Слот след края на двубоя.

Интересното е, че това бе общо третата загуба специално от Кристъл Палас този сезон за момчетата от града на Бийтълс, след като по-рано те загубиха мача за Къмюнити Шийлд, както и двубоят от Премиър лийг за есенния полусезон.

