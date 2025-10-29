Популярни
Тони Кроос посочи грешки на Ханзи Флик

  • 29 окт 2025 | 16:26
  • 322
  • 0

Бившият футболист на Реал Мадрид Тони Кроос направи анализ на изминалото Ел Класико. Германецът обърна специално внимание на раздялата на Барселона с Иниго Мартинес, като според него каталунците са допуснали грешка, позволявайки на централния защитник да напусне през лятото, без да му намерят заместник.

„Винаги съм казвал колко важен според мен е Иниго - започна Кроос в своя подкаст “Einfach mal luppen”. - От всички централни защитници на Барса през миналата година той беше този, който изнасяше топката най-добре. Не беше най-бързият, но беше отличен в отнемането на топката и притежаваше страхотен поглед върху играта. В мача срещу Реал Мадрид имаше моменти, в които отсъствието му се усети, особено когато Реал Мадрид упражняваше преса. Те не го замениха и сега липсата му е осезаема.”

Въпреки това Кроос не пропусна да отбележи и многобройните контузени играчи в състава на Барселона за дербито, сред които личаха имената на Рафиня, Олмо и Левандовски. Освен това той смята, че треньорът Ханзи Флик е сбъркал с избора си на двойка централни защитници на „Бернабеу“. Наставникът заложи на Ерик Гарсия и Пау Кубарси, докато бившият германски национал би предпочел Роналд Араухо пред Гарсия.

„Не разбирам защо игра Ерик. Араухо притежава физическите качества да пресира още по-агресивно, особено когато играеш с толкова изнесена защита. Той би бил идеален за този стил на игра и срещу такъв съперник. Когато срещу себе си имаш Мбапе и Винисиус, ти е нужен някой, който може да поддържа тяхното темпо. Араухо може. Това ме изненада“, коментира Кроос.

