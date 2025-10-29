Популярни
След 49 мача без почивка: Педри е с травма

Педри, който е може би най-добре представящият се футболист на Барселона от началото на сезона, е с травма, обявиха испанските медии. Халфът се оплаква от мускулна контузия, получена по време на изминалото дерби срещу Реал Мадрид. Очаква се той да се завърне в игра чак след предстоящата пауза за националните отбори.

Испанският национал изкара почти цялото Ел Класико, като в добавеното време получи втори жълт картон и беше изгонен. Така той със сигурност е наказан за идния мач срещу Елче в неделя, но няма да играе и после срещу Брюж (5 ноември) в Шампионската лига и срещу Селта (9 ноември) в Ла Лига. Той "гори" и за световните квалификации на испанците срещу Грузия и Турция.

Надеждите на каталунците са Педри да е възстановен за срещата с Атлетик Билбао през уикенда на 22/23 ноември.

Педри не получава никаква почивка, като записа изключителните 49 поредни мача за Барса и Испания.

Танц под диригентската палка на Педри
Танц под диригентската палка на Педри
