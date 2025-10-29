Алегри: Допускахме много технически грешки

Масимилиано Алегри разкри защо е извадил от игра Рафаел Леао и Сантяго Хименес срещу Аталанта, като настоя, че Милан трябва да вярва повече, когато атакува. „Росонерите“ се надяваха да се доближат отново до върха в класирането, след като го изпуснаха с равенството 2:2 срещу Пиза миналата седмица. Сега обаче те направиха равенство с Аталанта и останаха на три точки от лидера и шампион Наполи.

„Имаме няколко отсъстващи играчи, но отборът реагира добре. Бяхме принудени да се защитаваме през първото полувреме след гола, защото допускахме много технически грешки. След почивката се справихме по-добре, създадохме положения, но взимахме грешни решения в завършващата фаза. Точно там трябва да се подобрим, отборът трябва да има повече вяра в това, което прави“, заяви Алегри след последния съдийски сигнал в Бергамо.

Някои решения на треньора предизвикаха притеснения, като например смяната на Рафаел Леао с Кристофър Нкунку на полувремето, а след това и Сантяго Хименес напусна с контузия в глезена. В момента опциите пред отбора са ограничени заради контузиите на Кристиан Пулишич, Адриен Рабио, Первис Еступинян и Ардон Яшари, но Рубен Лофтъс-Чийк се завърна в игра от резервната скамейка.

„Леао имаше лек проблем с бедрото, не беше в най-добра форма в края на първото полувреме. Отборът се нуждаеше от свежи сили, а Рафа изпитваше трудности при спринтовете, затова предпочетох да го сменя. Хименес получи само удар, а и при Леао не би трябвало да е нещо сериозно. Надяваме се Еступинян също да се завърне за мача с Рома. Надявам се след паузата за националните отбори всички да са здрави и във форма, но дотогава трябва да стиснем зъби.“, обясни Алегри.

Max Allegri reveals why he took Rafael Leao and Santiago Gimenez off against Atalanta, insisting Milan ‘need to have more belief in what we are doing’ in attack.#ACMilan #AtalantaMilan #SerieA #Calcio #SerieAEnilive pic.twitter.com/MLlmrOBscK — Football Italia (@footballitalia) October 28, 2025

„Нкунку се справи много добре като централен нападател, а Аталанта се прибра. Лофтъс-Чийк изигра 20 изключителни минути, но точно в тези силни периоди трябва да вкарваме голове. Имахме благоприятни ситуации през второто полувреме и допуснахме само едно реално положение, когато загубихме топката“, настоя Алегри.