Юрич: Наистина е разочароващо, че не печелим повече точки

Иван Юрич смята, че Аталанта е имал много по-голяма интензивност от Милан и е доминирал през целия мач в срещата между двата отбора от 9-ия кръг на италианската Серия А. Бергамаските действително доминираха в заключителния етап от срещата, като дори след 68-ата минута съперникът нямаше удар, но в крайна сметка двубоят завърши при равенство 1:1.

„Мисля, че Аталанта имаше тройно по-голяма интензивност от Милан. Доминирахме през цялото време, те имаха един удар в началото и освен един 10-минутен период през второто полувреме, само един отбор се опитваше да спечели мача“, заяви Юрич след мача.

Милан поведе, след което абдикира и изпусна ценна победа срещу Аталанта

Проблемът очевидно е в реализирането на положенията, тъй като Аталанта отново отправи 17 удара към вратата, но отбеляза само веднъж. Така в пета поредна среща във всички турнири "синьо-черните" не успяха да спечелят.

„Мисля, че се справихме много добре както при отнемането на топката и създаването на положения при преходи, така и при запазването на спокойствие при разиграването, когато отборите на Алегри неизбежно се прибират дълбоко. Наистина е разочароващо, че не печелим повече точки, защото ги заслужаваме“, каза Юрич.

Преди мача Юрич беше казал, че Аталанта щеше да бъде в по-добра позиция, ако Луукман беше успял да проведе нормална предсезонна подготовка, тъй като едва сега се връща към пълната си форма.

„Мисля, че го притиснахме да играе повече, отколкото може би трябваше в тези мачове, защото искахме да натрупа игрова практика. Той е особен тип човек, но на тренировки и на терена е истинска гледка, просто грандиозен играч. Победител, с невероятна решителност, и аз съм много щастлив за него. Точно вчера си говорихме и той каза, че ако тренира така, голът ще дойде, и днес вкара страхотен гол“, обясни треньорът.

В началото на мача имаше и неприятен момент, когато капитанът Мартен де Роон напусна терена с мускулен проблем и беше заменен от Марко Брешанини. „Богинята“ удължи серията си без загуба от началото на сезона на девет кръга, но само две от тези срещи бяха победи.

Алегри: Допускахме много технически грешки

„Вече почти всички са на линия, така че отборът става наистина конкурентоспособен. Доминирахме в мачовете срещу Лацио и Милан, но не спечелихме по различни причини, така че се надявам да станем по-клинични в атака и с тези характеристики съм сигурен, че ще се справим добре.“

Джанлука Скамака и Никола Кръстович останаха на пейката през целия мач. Дали това беше тактическо решение или се основаваше на физическото им състояние?

„Това беше техническо решение, основано на това, което видях на тренировките“, завъши Юрич.