Робиньо от затвора: Не се ползвам с никакви привилегии

Бившият нападател на Милан, Реал Мадрид и Манчестър Сити Робиньо излежава 9-годишна присъда в затвора P2 в Тремембе. Той беше осъден в Италия през 2022 г. за участие в групово изнасилване на жена, извършено в страната през 2013 г.

Наскоро бразилското правосъдие отхвърли поредното обжалване на Робиньо, оставяйки го в затвора в Сао Пауло, за да изтърпи наказанието си.

В интервю за „TV Record“ през 2024 г. Робиньо заяви, че разполага с достатъчно доказателства за своята невинност, които са били пренебрегнати от италианското правосъдие дори след процеса.

„Имахме повърхностна и бърза връзка (с дамата - б.р.). Разменихме целувки, след което се прибрах. На мястото имаше и други хора. Когато видях, че тя иска да продължи с други момчета, си тръгнах... Никога не съм го отричал. Беше по взаимно съгласие. Можех да отрека, защото моето ДНК не е там. Но не съм лъжец“, обясни бившият играч на Сантос.

Във видео, публикувано от неправителствената организация „Conselho Comunitario Taubaté“, Робиньо отрече в пандиза да се ползва с привилегии или да получава по-различно отношение от останалите лишени от свобода.

“Никога не съм имал никакви привилегии. Посещенията са в събота или неделя. Когато съпругата ми не идва сама, тя е с децата ми. Посещенията са еднакви и отношението е същото за всички.

Храната ми, режимът ми на сън – всичко е същото като на останалите затворници. Никога не съм ял нещо различно, нито съм получавал по-специално отношение. Когато дойде време за работа, правя всичко, което правят и другите. Ако искаме да играем футбол, това е позволено в неделя, когато няма работа“, обясни 41-годишният вече бивш футболист.

Робиньо подчерта: „Разпространяват се лъжи, че съм някакъв лидер в затвора или че имам психологически проблеми. Никога не съм имал такова нещо, никога не ми се е налагало да взимам лекарства, слава Богу. Въпреки че е трудно да си в затвор, всичко е нормално, но, благодаря на Бог, винаги съм бил с трезва глава и правя всичко, което може да прави всеки затворник.“

Бившият бразилски национал добави: „Тук, в затвора в Тремембе, целта е да се превъзпитат и ресоциализират тези, които са допуснали грешки. Никога не съм бил лидер тук, нито където и да е другаде. Тук пазачите са тези, които командват, както вече ви казах, а ние, затворниците, просто се подчиняваме.“

Той е настанен в затвора „Dr. José Augusto César Salgado P2“ (Penitenciaría II de Tremembé) в Сао Пауло, известен като „затвора на известните“ в Бразилия. В него има 430 затворници, разпределени в килии с площ от 9 до 15 квадратни метра, в които могат да бъдат настанени до 6 души.

В същия затвор излежават присъди политици (Луиз Естевао), знаменитости (Антонио Маркос Пимента дас Невес) и известни убийци като Александре Нардони, Кристиан Кравиньос (убиецът на семейство Фон Рихтхофен), Рожер Абделмасих (лекар, насилил 39 упоени пациентки) и Линденберг Алвес, осъдени за престъпления като изнасилвания, отвличания и убийства.

Журналистът Улисес Кембъл разкрива в книга за убийствата на семейство Фон Рихтхофен, че затворниците са създали своеобразен „Тиндър“ със затворнички от друг модул, намиращ се на пет километра разстояние. Системата работи така: затворничките изпращат свои снимки в цял ръст на мъжете чрез посетители и лични писма, които се четат на глас от охраната. Този затворнически „Тиндър“ е поставил началото на романтична връзка между двама известни убийци – Винисиус Нунес (убил собствения си брат) и Жаклин Мораес (убила съпруга си с 56 прободни рани). Връзката им обаче приключила, след като затворникът открил, че любимата му е „по-пълна и сбръчкана“, отколкото на споделените снимки.

