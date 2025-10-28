Аталанта 0:1 Милан, взривно начало за "росонерите"

Отборът на Милан води с минималното 1:0 срещу тима на Аталанта в гостуването си от 9-ия кръг на италианската Серия А.



"Росонерите" успяха да поведат с една от първите си атаки, която бе успешно завършена от Самуеле Ричи (4').

"Росонерите" утвърдиха като един от фаворитите за Скудетото след пет поредни победи, но две равенства в последните три срещи ги свалиха от върха. Бергамаските от своя страна са пълна мистерия, след като направиха четири поредни равенства. За последно те победиха Торино с 3:0 преди повече от месец на 21-ви септември, но и все още продължават да са единственият отбор на Ботуша, който не познава вкуса на загубата.

Иначе Милан влиза в мача и с доста сериозен реваншизъм, тъй като в последните мачове съперникът от Аталанта доминира в преките сблъсъци между двата отбора. За последно "червено-черните" спечелиха през февруари 2023 г. с 2:0, а последната им победа като гост дойде през есенния дял на последния шампионски сезон на миланския гранд - 2021/2022,, когато момчетата от Северна Италия се наложиха с 3:2.

Иван Юрич спрямо равенството 1:1 срещу Кремонезе направи промяна в отбранителната си линия, където Косуну и Аханор започнаха на мястото на Джимсити и Де Роон, като самият Аханор бе разпределен в получащитата. Дзапакоста пък се завърна в състава, след като въобще не беше в групата за двубоя с "кремавите". Промяна при бергамаските имаше и в предни позиции. Кръстович, който водеше еднолично атаката, седна на резервната скамейка, а вместо него офанзивата поведе дуета между Луукман и Кетеларе.



Масимилиано Алегри ичлезе с идентичен състав спрямо грешната стъпка в миналия кръг срещу Пиза, когато "росонерите" направиха равенство 2:2. Наставникът на миланци дори остави отново на резервната скамейка швейцарецът Атекаме, който на практика спаси отбора си от загубата, вкарвайки изравнително попадение в 93-тата минута.

22-мата на терена старираха с изключително открита игра, като гостите бяха малко по-активни и им отне само четири минути да ударят звучен шамар на бергамаските. Самуеле Ричи стигна до една отбита топка и я изстреля, оставяйки безпомощен стража на домакините Марко Карнезеки.

АТАЛАНТА 0:1 МИЛАН

0:1 Самуеле Ричи (4')



СЕРИЯ А, IX КРЪГ



СТАРТОВИТЕ СЪСТАВИ:



Аталанта: 29. Марко Карнезеки, 3. Одилон Косуну, 4. Исак Хиен, 69. Хонест Аханор, 77. Давиде Дзапакоста, 13. Едерсон, 15. Мартен де Роон, 47. Лоренцо Бернаскони, 8. Марио Пашалич, 11. Адемола Луукман, 17. Шарле Де Кетеларе

Старши треньор: Иван Юрич



Милан: 16. Майк Менян, 23. Фикайо Томори, 46. Матео Габия, 31. Страхиня Павлович, 56. Алексис Салемакерс, 19. Юсуф Фофана, 4. Самуеле Ричи, 14. Лука Модрич, 33. Давиде Бартезаги, 7. Сантиаго Хименес, 10. Рафаел Леао

Старши треньор: Масимилиано Алегри



НАЧАЛО: 28 октомври 2025 г. (вторник) | 21:45 часа

СТАДИОН: "Ню Баланс Арена", Бергамо

СЪДИЯ: Даниеле Довери