Сака: Наистина вярвам, че можем да спечелим титлата, но не е важно къде си сега, а къде си през април

Звездата на Арсенал Букайо Сака вярва, че в отбора вече има такава дълбочина, благодарение на която най-сетне титлата може да бъде спечелена. "Топчиите" завършваха втори в три поредни сезона, а през настоящата кампания вече имат преднина от четири точки на върха и с днешната дата са сочени като големия фаворит за първото място в крайното класиране.

"Тази година чувствам, че сме много силна група и имаме много качества. Вече имахме много контузени, но играчите, които дойдоха, показаха, че всички можем да поддържаме най-високото ниво. Това е необходимо, за да стигнем до края. Мисля, че точно това не ни достигаше в последните няколко сезона. Сега го имаме и това ме кара да вярвам, че можем да го направим.

Преди не можехме да взимаме такива мачове, като гостуването на Нюкасъл. А този сезон успяхме и спечелихме с 2:1. Но също така мисля, че е малко рано да се говори за „нашата година“. Бях в битката за титлата през последните три години и завърших втори във всяка от тях. Научих, че не е толкова важно какво става сега. Важно е какво е през април. Тогава трябва да си в битката и да опитваш да бъдеш първи. Сега важното е да се задържиш близо до върха, да изградиш инерция и след това да запишеш серия от добри представяния", заяви Сака в интервю пред "Скай спортс".

