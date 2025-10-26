Популярни
Елитна група до 16г. Академик (Пд) - Септември
  3. Арсенал - Кристъл Палас, Артета прави две промени, Гласнер три

Арсенал - Кристъл Палас, Артета прави две промени, Гласнер три

  • 26 окт 2025 | 15:09
  • 450
  • 0
Арсенал приема Кристъл Палас в лондонското дерби от деветия кръг на Премиър лийг. “Артилеристите” са водач в класирането и ще искат да увеличат преднината си на върха, но това няма да е лесна задача срещу един от най-стабилно представящите се тимове от началото на сезона. И двата тима са допуснали само по едно поражение през тази кампания, но домакините имат шест победи и само едно равенство, а “орлите” са направили четири хикса и имат само три успеха, което ги изпраща чак на деветата позиция.

Основната новина около тима на Арсенал е възможността на Габриел Магаляеш да започне от първата минута, макар че бе под въпрос преди срещата. Микел Артета прави общо две промени в тима в сравнение с тези, които стартираха при впечатляващия успех срещу Атлетико Мадрид през седмицата. Той отново поставя на пейката Майлс Луис-Скели, а на негово място се появява Рикардо Калафиори. Отлично представилият се срещу испанците Габриел Мартинели също не е запазил титулярното си място, а на левия фланг ще се изявява Леандро Тросар.

Наставникът на Кристъл Палас Оливър Гласнер прави три промени в своя състав след изненадващото поражение в Лигата на конференциите като домакин от АЕЛ Ларнака. Крис Ричардс, Даичи Камада и Адам Уортън започват от първата минута и заемат местата на Джейди Канвот, Уил Хюз и Джеферсън Лерма.

Снимки: Gettyimages

