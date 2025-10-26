Арсенал - Кристъл Палас, Артета прави две промени, Гласнер три

Арсенал приема Кристъл Палас в лондонското дерби от деветия кръг на Премиър лийг. “Артилеристите” са водач в класирането и ще искат да увеличат преднината си на върха, но това няма да е лесна задача срещу един от най-стабилно представящите се тимове от началото на сезона. И двата тима са допуснали само по едно поражение през тази кампания, но домакините имат шест победи и само едно равенство, а “орлите” са направили четири хикса и имат само три успеха, което ги изпраща чак на деветата позиция.

Основната новина около тима на Арсенал е възможността на Габриел Магаляеш да започне от първата минута, макар че бе под въпрос преди срещата. Микел Артета прави общо две промени в тима в сравнение с тези, които стартираха при впечатляващия успех срещу Атлетико Мадрид през седмицата. Той отново поставя на пейката Майлс Луис-Скели, а на негово място се появява Рикардо Калафиори. Отлично представилият се срещу испанците Габриел Мартинели също не е запазил титулярното си място, а на левия фланг ще се изявява Леандро Тросар.

🔴 𝗧𝗘𝗔𝗠𝙉𝙀𝙒𝙎 ⚪️



🧱 Saliba and Gabriel holding it down

🇮🇹 Calafiori in at left-back

🪄 Trossard returns to the wing



Let's do this, Gunners 👊 pic.twitter.com/rQpcJADBZ4 — Arsenal (@Arsenal) October 26, 2025

Наставникът на Кристъл Палас Оливър Гласнер прави три промени в своя състав след изненадващото поражение в Лигата на конференциите като домакин от АЕЛ Ларнака. Крис Ричардс, Даичи Камада и Адам Уортън започват от първата минута и заемат местата на Джейди Канвот, Уил Хюз и Джеферсън Лерма.

The XI to face Arsenal ✊ pic.twitter.com/MmlZMXW79R — Crystal Palace F.C. (@CPFC) October 26, 2025

Снимки: Gettyimages