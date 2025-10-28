Салиба и Мартинели са аут за сблъсъка с Брайтън

Уилям Салиба ще пропусне утрешния двубой на Арсенал срещу Брайтън от 1/8-финалите на “Карабао Къп”. Причината за това е контузия на французина, като все още не е ясно колко време ще трябва да се възстановява. Извън сметките за предстоящия двубой на лидера в Премиър лийг е и Габриел Мартинели.

“Салиба е аут за мача с Брайтън. Не знам колко време ще отсъства. Все още оценяваме състоянието му. Със сигурност няма да вземе участие в този двубой. Деклан Райс и Рикардо Калафиори са на разположение. Изглежда Мартинели също ще отсъства. Трябва да направим повече тестове, за да видим колко сериозна е контузията, но този мач ще е прекалено рано за него”, заяви Артета по време на днешната си пресконференция.

Запитан дали дълбочината, която има в състава си, го прави спокоен относно възможността да ротира играчите си, Артета отговори: “Думата “спокойствие” във футбола е невъзможна. Ще се опитаме да управляваме минутите и натоварването възможно най-добре. Това е най-трудно да стана в офанзивната линия, защото Жезус, Хавертц, Мартинели и Мадуеке са аут. Трябва да бъдем по-внимателни, тъй като нямаме много възможности”.