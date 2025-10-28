Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Арсенал
  3. Салиба и Мартинели са аут за сблъсъка с Брайтън

Салиба и Мартинели са аут за сблъсъка с Брайтън

  • 28 окт 2025 | 18:02
  • 323
  • 0
Салиба и Мартинели са аут за сблъсъка с Брайтън

Уилям Салиба ще пропусне утрешния двубой на Арсенал срещу Брайтън от 1/8-финалите на “Карабао Къп”. Причината за това е контузия на французина, като все още не е ясно колко време ще трябва да се възстановява. Извън сметките за предстоящия двубой на лидера в Премиър лийг е и Габриел Мартинели.

“Салиба е аут за мача с Брайтън. Не знам колко време ще отсъства. Все още оценяваме състоянието му. Със сигурност няма да вземе участие в този двубой. Деклан Райс и Рикардо Калафиори са на разположение. Изглежда Мартинели също ще отсъства. Трябва да направим повече тестове, за да видим колко сериозна е контузията, но този мач ще е прекалено рано за него”, заяви Артета по време на днешната си пресконференция.

Запитан дали дълбочината, която има в състава си, го прави спокоен относно възможността да ротира играчите си, Артета отговори: “Думата “спокойствие” във футбола е невъзможна. Ще се опитаме да управляваме минутите и натоварването възможно най-добре. Това е най-трудно да стана в офанзивната линия, защото Жезус, Хавертц, Мартинели и Мадуеке са аут. Трябва да бъдем по-внимателни, тъй като нямаме много възможности”.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Български национал има нов спортен директор, който е лежал за уредени мачове и е откраднал пингвин

Български национал има нов спортен директор, който е лежал за уредени мачове и е откраднал пингвин

  • 28 окт 2025 | 15:09
  • 6905
  • 2
Жоан Лапорта е окуражил футболистите след загубата в "Ел Класико"

Жоан Лапорта е окуражил футболистите след загубата в "Ел Класико"

  • 28 окт 2025 | 14:59
  • 855
  • 5
Мениджърът на Брайтън посочи двете причини за успехите на Арсенал

Мениджърът на Брайтън посочи двете причини за успехите на Арсенал

  • 28 окт 2025 | 14:51
  • 1568
  • 0
Карвахал претърпя успешна операция, завръща се догодина

Карвахал претърпя успешна операция, завръща се догодина

  • 28 окт 2025 | 14:49
  • 1031
  • 6
Спалети: Който и да наследи Тудор, ще бъде късметлия

Спалети: Който и да наследи Тудор, ще бъде късметлия

  • 28 окт 2025 | 14:28
  • 3413
  • 1
Томас Франк: Ван де Вен има голямо бъдеще в Тотнъм

Томас Франк: Ван де Вен има голямо бъдеще в Тотнъм

  • 28 окт 2025 | 13:46
  • 852
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА се разделя с изпълнителния си директор

ЦСКА се разделя с изпълнителния си директор

  • 28 окт 2025 | 18:35
  • 2027
  • 0
Ясен е новият селекционер на България

Ясен е новият селекционер на България

  • 28 окт 2025 | 15:47
  • 26208
  • 19
Арда се измъчи, но продължи напред за Купата

Арда се измъчи, но продължи напред за Купата

  • 28 окт 2025 | 17:41
  • 16113
  • 21
11-те на Дунав и Локомотив (Пловдив)

11-те на Дунав и Локомотив (Пловдив)

  • 28 окт 2025 | 17:45
  • 2620
  • 2
ЦСКА уреди зимния лагер, играе четири контроли на лукс - излиза срещу двама български национали

ЦСКА уреди зимния лагер, играе четири контроли на лукс - излиза срещу двама български национали

  • 28 окт 2025 | 12:34
  • 31838
  • 17
Ботев (Пд) не изпита затруднения и отнесе безпроблемно Спартак (Пл) за Купата

Ботев (Пд) не изпита затруднения и отнесе безпроблемно Спартак (Пл) за Купата

  • 28 окт 2025 | 14:33
  • 22439
  • 131