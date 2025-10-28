Популярни
Мениджърът на Брайтън посочи двете причини за успехите на Арсенал

  • 28 окт 2025 | 14:51
Мениджърът на Брайтън Фабиан Хюрцелер похвали утрешния противник на “чайките” Арсенал за отличното представяне от началото на сезона. Представителите на курортния град гостуват на “артилеристите” утре от 21:45 в мач от четвъртия кръг на “Карабао къп”.

“Те се справят добре от началото на сезона, отлични са без топка и при статичните положения, което са двете основни причини за това да бъдат успешни. Не можем да се защитаваме човек за човек при тези положения, защото не е само Габриел Магаляеш, те се справят отлично точно защото имат много варианти и разполагат с цял набор от модели. От друга страна, ние също се справяме добре в защита и се опитваме да надградим нашите статични положения, но това не може да стане за ден, нужно е време. Уверени сме, че можем да се справим в отбрана срещу тях. Тези ситуации стават все по-важни в съвременния футбол”, обясни Хюрцелер.

Брайтън се представи впечатляващо в първите си два двубоя в “Карабао къп”, когато постигна две победи с по 6:0 като гост, но срещу тимовете на Оксфорд и Барнзли. “Чайките” не са съвсем убедителни и в първенството, където са едва 13-и, а през уикенда допуснаха тежко поражение от 4:2 като гост на Манчестър Юнайтед.

