Мениджърът на Брайтън посочи двете причини за успехите на Арсенал

Мениджърът на Брайтън Фабиан Хюрцелер похвали утрешния противник на “чайките” Арсенал за отличното представяне от началото на сезона. Представителите на курортния град гостуват на “артилеристите” утре от 21:45 в мач от четвъртия кръг на “Карабао къп”.

“Те се справят добре от началото на сезона, отлични са без топка и при статичните положения, което са двете основни причини за това да бъдат успешни. Не можем да се защитаваме човек за човек при тези положения, защото не е само Габриел Магаляеш, те се справят отлично точно защото имат много варианти и разполагат с цял набор от модели. От друга страна, ние също се справяме добре в защита и се опитваме да надградим нашите статични положения, но това не може да стане за ден, нужно е време. Уверени сме, че можем да се справим в отбрана срещу тях. Тези ситуации стават все по-важни в съвременния футбол”, обясни Хюрцелер.

Брайтън се представи впечатляващо в първите си два двубоя в “Карабао къп”, когато постигна две победи с по 6:0 като гост, но срещу тимовете на Оксфорд и Барнзли. “Чайките” не са съвсем убедителни и в първенството, където са едва 13-и, а през уикенда допуснаха тежко поражение от 4:2 като гост на Манчестър Юнайтед.

