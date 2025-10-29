Арсенал иска да пренесе добрата си форма и за "Карабао Къп"

Арсенал и Брайтън ще се изправят един срещу друг в четвъртия кръг на "Карабао Къп" на 29 октомври от 21:45 часа на стадион "Емиратс". Двата отбора ще търсят място на четвъртфиналите в турнира, като за "топчиите" това е поредна възможност да затвърдят добрата си форма, докато "чайките" ще се опитат да се реваншират след загубата си от Манчестър Юнайтед през уикенда. Мачът се очертава като един от най-интересните сблъсъци в този етап на надпреварата.

В "Карабао Къп" и двата отбора показват добро представяне досега. Арсенал достигна до четвъртия кръг след победа с 2:0 над Порт Вейл в предишния етап, демонстрирайки класата си срещу по-нискоразреден съперник. Брайтън пък впечатли с разгромна победа с 6:0 над Барнзли в третия кръг, показвайки голям офанзивен потенциал.

Арсенал е в изключителна форма с пет поредни победи във всички турнири и ще искат да я пренесат и тук. "Топчиите" победиха Кристъл Палас с 1:0 (26.10.2025) в Премиър лийг, разгромиха Атлетико Мадрид с 4:0 (21.10.2025) в Шампионската лига, надделяха над Фулъм като гост с 1:0 (18.10.2025), победиха Уест Хам с 2:0 (04.10.2025) и Олимпиакос с 2:0 (01.10.2025).

Брайтън нелоши резултати с 3 победи, 1 равенство и 1 загуба в последните си 5 мача. "Чайките" загубиха от Манчестър Юнайтед с 2:4 (25.10.2025), преди това обаче победиха Нюкасъл с 2:1 (18.10.2025), завършиха наравно с Уулвърхамптън 1:1 (05.10.2025), надиграха Челси като гост с 3:1 (27.09.2025) и разгромиха Барнзли с 6:0 (23.09.2025) в Карабао Къп.

В последните пет сблъсъка между двата отбора се наблюдава равновесие с две победи за Арсенал, две равенства и една победа за Брайтън. Последната им среща беше на 4 януари 2025 г. на "Амекс Стейдиъм", когато двубоят завърши 1:1 в мач от Премиър лийг. Итън Нуанери откри за Арсенал в 16-ата минута, а Жоао Педро изравни от дузпа за Брайтън. Преди това, на 31 август 2024 г., двата отбора отново завършиха 1:1 на "Емиратс", с голове на Кай Хавертц (38') и Жоао Педро (58'). Интересно е, че в последните пет срещи Жоао Педро е отбелязал три гола срещу Арсенал, превръщайки се в ключов играч за Брайтън в тези двубои.

Снимки: Gettyimages