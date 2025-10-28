Сака ще подпише рекорден за Арсенал договор

Арсенал е близо до удължаване на договора на нападателя Букайо Сака. Актуализираните условия на контракта биха могли да направят 24-годишния англичанин най-високоплатения играч в историята на Арсенал, печелейки приблизително 300 000 паунда на седмица. Споразумението може да бъде продължено за пет години. Преговорите вървят в положителна посока, както е и желанието на двете страни.

Настоящият договор на Сака изтича на 30 юни 2027 г. През сезон 2025/26 Сака е отбелязал 3 гола в 10 мача.

Порталът Transfermarkt оценява трансферната му стойност на 140 милиона евро.

🚨 Arsenal are reportedly preparing a new contract for Bukayo Saka, according to Football Insider.



The deal would make him the highest-paid player in the club’s history, worth over £300,000 per week on a five-year term. 💰✍️



A clear statement of intent from the Gunners,… pic.twitter.com/YEVA9vMEVR — Arsenal Radar (@ArsenalRadar) October 28, 2025