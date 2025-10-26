Популярни
Артета: Това беше най-добрият ни мач за сезона

  26 окт 2025
След като видя отбора си да постига 12-а победа от 13 мача този сезон, Микел Артета смята, че успехът с 1:0 над Кристъл Палас е бил най-важният до момента. „Артилеристите“ взеха максимален брой точки в последните си четири шампионатни мача, докато през миналия сезон спечелиха само две от същите двубои срещу Нюкасъл, Уест Хам, Фулъм и сега Палас. Според наставника това е още един знак за израстването на състава.

„Наистина съм щастлив от тази победа. Току-що казах на момчетата, че това вероятно е най-голямата ни победа за сезона. Усещах, че днес трябваше да направим още една крачка напред. Играхме срещу три отбора, от които загубихме точки миналия сезон, а Палас беше поредният от тях. Те се намират в наистина добър момент. Знаех, че трябва да бъдем много търпеливи и да не се разочароваме, защото беше много трудно да ги преодолеем. Те правят това с всеки отбор и в момента, в който загубиш концентрация и се изнервиш, те започват да се отварят и са смъртоносни при контраатаки, в свободни пространства и при статични положения. Много се радвам, че отборът показа тази зрялост. Намерихме начин да вкараме брилянтен гол чрез Ебс и да запазим още една чиста мрежа“, заяви Артета.

„Мисля, че манталитетът ни е изключителен. Нивото на агресия, с което играем, начинът, по който настояваме и продължаваме напред, е безпощаден. В крайна сметка ще бъдем възнаградени, защото имаме толкова много качество. Разчитаме на нашите навици и когато те са на наистина високо ниво, това прави нещата много трудни за противника“, допълни испанецът.

Статичните положения отново бяха важни за Арсенал, Езе наказа бившия си тим и покачи преднината на върха
Арсенал отново завърши мача без допуснат гол, като вече има пет поредни сухи мрежи и достигна двуцифрен брой за сезон 2025/26. Специалистът е развълнуван, че без значение кого избира в защитната линия, играчите се вписват и поддържат стандартите възможно най-високи.

„Когато погледнете резултатите, вида на мачовете, начина, по който са отбелязани головете, колко е трудно да се преодолеят противниците и да се неутрализира всеки техен източник за създаване на положения срещу вас, това ме прави наистина горд. За Москера големи поздравления, защото той е играл, мисля, само една година в Ла Лига, идва в ново първенство с огромни изисквания и веднага оказва такова влияние. Страхотно е да имаме и Инкапие на терена. Веднага можеше да се усети неговата агресия, неговата отдаденост във всяко действие. Мисля, че публиката ще го обикне. Поздравления и за останалите момчета, които трябваше да влязат, за да спечелим мача“, завърши наставникът.

Снимки: Gettyimages

