Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Уест Хам
  3. Лукас Пакета иска да напусне Уест Хам, клубът търси 60 милиона за него

Лукас Пакета иска да напусне Уест Хам, клубът търси 60 милиона за него

  • 29 окт 2025 | 17:32
  • 421
  • 0
Лукас Пакета иска да напусне Уест Хам, клубът търси 60 милиона за него

Халфът на Уест Хам Лукас Пакета иска да напусне клуба по време на зимния трансферен прозорец. През лятото бразилецът бе оправдан по обвиненията в уреждане на мачове, като цялото разследване продължи две години. Точно преди това Пакета бе на крачка от трансфер в Манчестър Сити, като двата клуба се бяха разбрали за сделка на стойност 85 милиона паунда, но след като ФА повдигна тези обвинения към играча, "гражданите" се отказаха. През това лято Астън Вила бе близо до това да привлече Пакета, но от Уест Хам в крайна сметка отказаха този трансфер, тъй като нямаха време да намерят заместник на бразилеца.

Според английските медии през зимата "чуковете" са готови да продадат 28-годишния полузащитник, но ще искат за него между 50 и 60 милиона паунда, които да инвестират в нови играчи. Формата на Пакета от началото на сезона обаче не е толкова добра, като има само два гола до момента.

Фламенго има интерес да си върне Пакета, но със сигурност няма да може да си позволи подобна сума. Манчестър Сити вече няма интерес, така че предстои да видим дали клубове като Астън Вила и Тотнъм, които преди бяха свързвани с Пакета, ще се включат в битката за него.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Еден Азар получи голямо признание за направеното в Премиър лийг, Моуриньо го поздрави

Еден Азар получи голямо признание за направеното в Премиър лийг, Моуриньо го поздрави

  • 29 окт 2025 | 16:21
  • 1463
  • 2
Сабатини: Ювентус може да е като чист морфин за Спалети

Сабатини: Ювентус може да е като чист морфин за Спалети

  • 29 окт 2025 | 15:56
  • 1349
  • 0
Реал Мадрид поиска пари от УЕФА, заплаши със съд при отказ

Реал Мадрид поиска пари от УЕФА, заплаши със съд при отказ

  • 29 окт 2025 | 15:34
  • 1745
  • 3
Сериозни проблеми за Тотнъм преди двубоя с Нюкасъл тази вечер

Сериозни проблеми за Тотнъм преди двубоя с Нюкасъл тази вечер

  • 29 окт 2025 | 15:14
  • 1390
  • 0
След 49 мача без почивка: Педри е с травма

След 49 мача без почивка: Педри е с травма

  • 29 окт 2025 | 15:00
  • 6326
  • 5
Винисиус Жуниор с обръщение след случилото се в Ел Класико

Винисиус Жуниор с обръщение след случилото се в Ел Класико

  • 29 окт 2025 | 14:40
  • 19548
  • 24
Виж всички

Водещи Новини

Хебър 0:3 Левски, дебютен гол и за Акрам Бурас

Хебър 0:3 Левски, дебютен гол и за Акрам Бурас

  • 29 окт 2025 | 17:42
  • 57308
  • 104
ЦСКА се измъчи за Купата, но елиминира своя втородивизионен съперник

ЦСКА се измъчи за Купата, но елиминира своя втородивизионен съперник

  • 29 окт 2025 | 15:21
  • 81842
  • 95
Първо в Sportal.bg: Вижте пълната програма на България за Евро 2026 в София!

Първо в Sportal.bg: Вижте пълната програма на България за Евро 2026 в София!

  • 29 окт 2025 | 13:30
  • 25683
  • 5
Шок в Бистрица! Третодивизионният Витоша изхвърли Берое от Купата

Шок в Бистрица! Третодивизионният Витоша изхвърли Берое от Купата

  • 29 окт 2025 | 16:33
  • 14096
  • 10
Официално: Мота приключи с Лудогорец, "орлите" загатнаха за още сериозни промени

Официално: Мота приключи с Лудогорец, "орлите" загатнаха за още сериозни промени

  • 29 окт 2025 | 11:26
  • 43682
  • 31
Черно море сгъна без проблеми "чуковете" в Перник с португалски и бразилски голове

Черно море сгъна без проблеми "чуковете" в Перник с португалски и бразилски голове

  • 29 окт 2025 | 13:50
  • 23347
  • 15