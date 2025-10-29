Лукас Пакета иска да напусне Уест Хам, клубът търси 60 милиона за него

Халфът на Уест Хам Лукас Пакета иска да напусне клуба по време на зимния трансферен прозорец. През лятото бразилецът бе оправдан по обвиненията в уреждане на мачове, като цялото разследване продължи две години. Точно преди това Пакета бе на крачка от трансфер в Манчестър Сити, като двата клуба се бяха разбрали за сделка на стойност 85 милиона паунда, но след като ФА повдигна тези обвинения към играча, "гражданите" се отказаха. През това лято Астън Вила бе близо до това да привлече Пакета, но от Уест Хам в крайна сметка отказаха този трансфер, тъй като нямаха време да намерят заместник на бразилеца.

Според английските медии през зимата "чуковете" са готови да продадат 28-годишния полузащитник, но ще искат за него между 50 и 60 милиона паунда, които да инвестират в нови играчи. Формата на Пакета от началото на сезона обаче не е толкова добра, като има само два гола до момента.

Фламенго има интерес да си върне Пакета, но със сигурност няма да може да си позволи подобна сума. Манчестър Сити вече няма интерес, така че предстои да видим дали клубове като Астън Вила и Тотнъм, които преди бяха свързвани с Пакета, ще се включат в битката за него.