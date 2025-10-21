Популярни
  Уест Хам
  2. Уест Хам
  3. Нов гол на Игор Тиаго поведе Брентфорд към успеха над Уест Хам

Нов гол на Игор Тиаго поведе Брентфорд към успеха над Уест Хам

  • 21 окт 2025 | 00:04
  • 320
  • 1

Бренфтфорд победи Уест Хам с 2:0 в гостуването си от 8-ия кръг на Премиър лийг. Героят за "пчеличките" отново бе бившият нападател на Лудогорец Игор Тиаго, който отбеляза първия гол в мача в 43-тата минута, а бе замесен в още няколко интересни ситуации. Второто попадение за гостите пък реализира Матиас Йенсен в 94-тата минута.

Бразилецът можеше да отбележи още в 31-вата минута, но негов удар се отби от напречната греда.

В 43-тата минута той все пак успя да открие резултата. Кевин Шаде бе изведен в наказатеното поле и подаде към Тиаго, който стреля и с доза шанс успя да прати топката в мрежата за 0:1.

В добавеното време на първата част Тиаго заби втори гол във вратата на "чуковете", но той бе отменен от ВАР заради засада.

Брентфорд бе близо до удвояване на резултата и в 62-рата минута, но и Кевин Шаде разтресе напречната греда.

В 80-ата минута пък отново Тиаго се озова на чудесна голова позиция, но този път ударът му бе спасен от вратаря Алфонс Ареола.

Гостите все пак подпечатаха успеха си в добавеното време на мача.  Кийн Люис-Потър проби по аутлинията и върна към Матиас Йенсен, който стреля във вратата за крайното 0:2.

Така Брентфорд се поздрави с победата и си тръгна с трите точки, като вече има 10 в актива си и излезе на 13-ото място в класирането. Уест Хам пък продължава да затъва с четвърти пореден мач без успех. С 4 точки в актива си лондончани са на предпоследното 19-о място.

Снимки: Imago

