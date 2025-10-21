Нов гол на Игор Тиаго поведе Брентфорд към успеха над Уест Хам

Бренфтфорд победи Уест Хам с 2:0 в гостуването си от 8-ия кръг на Премиър лийг. Героят за "пчеличките" отново бе бившият нападател на Лудогорец Игор Тиаго, който отбеляза първия гол в мача в 43-тата минута, а бе замесен в още няколко интересни ситуации. Второто попадение за гостите пък реализира Матиас Йенсен в 94-тата минута.

Бразилецът можеше да отбележи още в 31-вата минута, но негов удар се отби от напречната греда.

В 43-тата минута той все пак успя да открие резултата. Кевин Шаде бе изведен в наказатеното поле и подаде към Тиаго, който стреля и с доза шанс успя да прати топката в мрежата за 0:1.

В добавеното време на първата част Тиаго заби втори гол във вратата на "чуковете", но той бе отменен от ВАР заради засада.

Брентфорд бе близо до удвояване на резултата и в 62-рата минута, но и Кевин Шаде разтресе напречната греда.

В 80-ата минута пък отново Тиаго се озова на чудесна голова позиция, но този път ударът му бе спасен от вратаря Алфонс Ареола.

Гостите все пак подпечатаха успеха си в добавеното време на мача. Кийн Люис-Потър проби по аутлинията и върна към Матиас Йенсен, който стреля във вратата за крайното 0:2.

Така Брентфорд се поздрави с победата и си тръгна с трите точки, като вече има 10 в актива си и излезе на 13-ото място в класирането. Уест Хам пък продължава да затъва с четвърти пореден мач без успех. С 4 точки в актива си лондончани са на предпоследното 19-о място.

Снимки: Imago