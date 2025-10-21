Популярни
На феновете на Уест Хам им писна и посочиха кои трябва да се махат

  • 21 окт 2025 | 12:11
  • 1772
  • 1

В понеделник вечер на Олимпийския стадион в Лондон се наблюдаваше публично унижение, а не футбол. Уест Хам беше победен от Брентфорд с 2:0, но истинският срив не се случи на терена, а на трибуните, където бесни фенове скандираха „Съливан вън! Брейди вън!“, ясно показвайки кой е виновникът за пропадането на клуба, а именно ръководството.

Докато футболистите на домакините изглеждаха да играят без желание и без никакъв план, гневът на публиката беше насочен към ръководството. Дейвид Съливан, който управлява клуба като личен проект, и вицепрезидентката Карън Брейди, се сблъскаха с отвращението на запалянковците.

За разлика от организирания Брентфорд, който дори след напускането на важни играчи като Мбемо и Уиса изглеждаше като сработен отбор, „чуковете“ приличаха на сбирщина от индивиди в разпад. Игор Тиаго донесе преднина на гостите в 43-тата минута, предвещавайки катастрофата, а Матиас Йенсен в петата минута на добавеното време оформи крайния резултат пред полупразните трибуни.

Настъпилата тишина беше по-гръмка от освиркване и символизираше края на една ера. Запалянковците не обвиняваха играчите, а тези, които според тях превърнаха клуба на работническата гордост в корпоративен експеримент. Посланието беше ясно: ако ръководството има поне малко чест, е време да напусне удобните си кресла и да си тръгне.

Мениджърът Нуно Еспирито Санто изглеждаше безпомощен, отборът е психически сломен, а стадионът е изпълнен с фрустрация. Ако нещо спешно не се промени, тази загуба може да отбележи началото на пълен колапс за клуба.

Стефан Цветкович, Sportal.rs

