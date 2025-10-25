Груев се завърна в игра, а Лийдс наказа плахия Уест Хам

Илия Груев влезе като резерва за Лийдс при победата с 2:1 над Уест Хам в среща от 9-ия кръг на Премиър лийг. Българският национал не се беше появявал на терена от гостуването на Уулвърхамптън на 30 септември. Днес халфът влезе 72-рата минута на мястото на Ао Танака, а малко по-късно получи жълт картон.

Лийдс нанесе своя удар още в първия четвърт час с попадения на Брендън Аарансън (3') и Джо Родън (15'). Гостите създадоха твърде малко положения, особено през второто полувреме. "Чуковете" намалиха пасива си в самия край на редовното време чрез Матеуш Фернандеш, но не можаха да избегнат загубата и остават на предпоследното място в класирането с едва 4 точки. Лийдс има 11 и се изкачи до 13-тата позиция.

Лийдс поведе много бързо след грешка взащитата на Уест Хам. Ноа Окафор беше оставен непокрит на далечната греда и отправи удар с глава, който Алфонс Ареола спаси. Френският страж обаче нямаше какво да стори при добавката на Аарансън. "Чуковете" опитаха да отговорят веднага и в 10-ата минута Джаръд Боуен шутира силно, но Лукаш Пери внимаваше.

След четвърт час игра феновете на "Елънд Роуд" отново празнуваха. Шон Лонгстаф центрира от корнер, а Джо Родън лесно надскочи Лукас Пакета и с глава удвои преднината на Лийдс. Пакета помисли, че е върнал едно попадение в 34-тата минута, но се оказа, че се е намирал в засада в момента на паса към него.

През второто полувреме домакините се прибраха в половината си, но отново имаха по-добрите ситуации за гол. В 59-ата минута Аарансън получи пространство и шутира, а топката се отклони от Макс Килман и срещна гредата. Груев се включи добре в последната четвърт от мача, въпреки че веднага след появата си получи жълт картон за нарушение срещу Пакета.

В 90-ата минута Боуен центрира, а Матеуш Фернандеш красиво отклони топката с глава и я прати в мрежата на домакините. Добавеното време не донесе нови опасности пред вратата на Лийдс и Даниел Фарке записа първа победа срещу Нуно Еспирито Санто, който трябва да търси изход от кризата в домакинството на Нюкасъл в следващия кръг.

Снимки: Gettyimages