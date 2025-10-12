Продават смачканото Ферари на Микаел Антонио

Смачканият автомобил Ферари на футболиста Микаел Антонио се продава онлайн само месеци, след като той по чудо оцеля в тежка катастрофа.

През миналия декември бившият нападател на Уест Хам остана заклещен в колата на стойност 260 000 паунда в продължение на 45 минути със счупен крак, след като се удари в дърво. Полицията го открива заклещен между двете предни седалки със счупена на четири места бедрена кост, след като колата излезе от пътя.

Сега моделът Ferrari Lusso се продава в eBay за 50 000 паунда от независим търговец „за части или ремонт“. В обявата, придружена със снимки на смачканата кола, се посочва: „Щети от катастрофа, които не са възстановени. Не е предявен застрахователен иск.“

Самият Антонио все още се възстановява и сега кара семеен ван, като признава, че е благодарен за получения втори шанс в живота.

„Винаги съм бил фен на спортните коли и старите класики“, споделя 34-годишният мъж, който преди това разби своето Lamborghini Huracan в навес за боклук, облечен като снежен човек по Коледа през 2019 г.

„Но спортните коли не са ми приятели. Сега имам семеен ван и стоя далеч от тях”, добавя Антонио, който в момента е свободен агент.

𝐍𝐄𝐕𝐄𝐑 𝐆𝐈𝐕𝐄 𝐔𝐏 💛



Michail Antonio was 𝐜𝐥𝐨𝐬𝐞 𝐭𝐨 𝐝𝐲𝐢𝐧𝐠 after a horrible car accident in December 2024. 😥



“The police came and when they found me I was in between the two seats. I wasn’t actually in the driver’s seat,” he told BBC. 🚓



“They said it looked… pic.twitter.com/xVq7bOpt29 — 433 (@433) June 17, 2025

Катастрофата с Ферари-то стана в Theydon Bois, Essex, UK, докато той се прибирал от тренировка.

„Не си спомням много. Всички ми казаха, че съм бил буден и съм говорил“, разказва футболистът.

„Спомням си, че беше ветровито и мокро. Имах колата само от три седмици и обмислях да я върна, защото задницата постоянно поднасяше. Единственото, което знам, е, че ударих дърво. Не знам как. Полицията каза, че изглежда съм се опитвал да изляза през прозореца, но тъй като кракът ми беше толкова зле счупен, това ме е спряло, добавя той.

Нападателят споделя, че е скрил за инцидента от по-малките си деца.

“Те така и не разбраха колко сериозна е била ситуацията. Почти нямаше да бъда до тях и това беше най-трудната част. Но това ме направи по-позитивен“, добавя Антонио.

Футболистът завършва с увереност: „Ще се върна на терена на 100 процента. Никога не се предавам.“

