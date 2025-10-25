Еспирито Санто: Трябва да променим нещата бързо

Ужасната серия от резултати на Уест Хам в английската Висша лига този сезон продължи с поражението с 2:1 от Лийдс снощи, което пък оформи най-лошия старт от над половин век. Едва четири спечелени точки в девет мача до момента не е имало като начало на сезона от 1973/74.

И сега са предпоследни, но ако Уулвърхамптън победи Бърнли утре, ще слязат на абсолютното дъно. Опитът с треньорска смяна за момента не работи, след като изпратиха в оставка Греъм Потър, а мястото му беше заето от Нуно Еспирито Санто.

Иронично, единствената победа на "чуковете" през този сезон дойде с 3:0 над Нотингам Форест, когато Нуно беше начело на този отбор. Португалският треньор отправи драстично предупреждение след мача в петък, като заяви: "Трябва да променим нагласата си, трябва да променим подхода си, трябва да се ангажираме по-добре, да се подготвяме по-добре, да работим по-усилено. Не очакваме нещата да се променят от само себе си. Да осъзнаваме, че имаме време, може да бъде грешка, ако не променим нещата бързо".

Кaпитанът на тима Джаръд Боуен не се различава много. "Това е Висшата лига и трябва да се стегнем. Намираме се в наистина трудна и сложна ситуация. Колкото по-скоро всички осъзнаят това, толкова по-скоро трябва да се промени".

Уест Хам е допуснал 20 гола – с четири повече от следващия отбор с най-слаба защита– и не показва особена острота в атака, като е отбелязал седем гола. Също така изглеждат слаби във физическите сблъсъци, зле организирани са в отбраната при статични положения, а тактическият им подход е критикуван от експертите.

"Лошото е, че нашият тим има много проблеми. Но трябва да започнем от някъде. И няма нужда да се крием зад това, което е било преди. Всички трябва да са борбени и желаещи да се измъкнем от ситуацията", заяви още португалският специалист, който обикаля вече доста отбори в Англия.